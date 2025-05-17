823公投併罷免…國民黨如意算盤 民進黨沒在怕：自己屢走鐘

立法院會昨處理反實質廢死公投，藍白人數優勢通過二讀，可能在8月23日投票。中選會昨說明，尚無法確認日期。有綠委認為，罷免案應至少辦一輪至兩輪投票，就可能遇到公投綁罷免，但不見得對民進黨不利。民進黨團書記長陳培瑜也說，國民黨要提延會，表現又一直走鐘，就只是在給罷免添柴火。

中選會昨說明，各界關注目前立法院決議交付公投案一節，由於中選會尚未收到立法院相關來函，尚無以依法召開中選會委員會議就投票日期與相關事宜進行確認，故部分報載日期已定核與事實不符。

針對今年罷免案是否能與公投案一起投票。中選會主委李進勇月初在內政委員會備詢時說，公投依法在今年8月23日投票，而中選會要在投票日前90天公告，立院大約要在5月24日、5月25日間送到中選會。

李進勇當時說，至於罷免案成案時間、查對時間不同，依法規定需在罷免成案後20天到60天內辦投票，他無法預料兩者是否有辦法合併舉行，目前法律沒有規定可以合併，但會根據合法、減少社會成本支出、選務量能等3項因素考量。

根據統計，截至5月13日，全台罷免案件已有34件截止、30件達法定門檻。一名不具名綠委表示，罷免案因是陸續送出，不可能因個案去辦很多次選舉，應該至少要辦一輪到兩輪投票，而第二輪就有機會「公投綁罷免」，基隆藍委林沛祥罷免案至今尚未送出，若林沛祥這一輪送出，真的很有可能一起在8月23日。

「很有可能遇到。」該綠委坦言，選務很花錢，在野黨一定也會狂打這一題，在質詢、記者會去散播言論說要公投綁罷免，國民黨這個政治操作非常低劣，從自己提出公投題目後一再轉彎，可能連國民黨立委自己都不知道「轉」到哪去，只是公投綁罷免不一定對民進黨完全「不利」。

對於公投可能綁罷免一事，陳培瑜也說，尊重台灣人民的選擇，但現在國民黨要提立院延會到7月31日，再加上公投加罷免就是非常明顯的政治操作，若國民黨自己表現一直走鐘，「就只是在給罷免添柴火」，包括立院院長韓國瑜日前失言的「一龍二鳳」也是，就是不斷在失分，民進黨就是看這段時間內如何得到更多人的共識，或讓更多人看到國民黨的荒謬。