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北市藍黨工遭約談 王鴻薇批：我們是警察國家？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇今早受訪時，談到北檢約談台北市黨工，甚至搜索志工家裡，直呼「台灣現在到底是什麼樣的綠色恐怖國家，我們是警察國家嗎？司法濫權到了沒人能接受。」記者屈彥辰／攝影
國民黨立委王鴻薇今早受訪時，談到北檢約談台北市黨工，甚至搜索志工家裡，直呼「台灣現在到底是什麼樣的綠色恐怖國家，我們是警察國家嗎？司法濫權到了沒人能接受。」記者屈彥辰／攝影

國民黨立委王鴻薇今早同台國民黨主席朱立倫、台北市議員柳采葳，為反制大罷免宣講。王鴻薇受訪時談到北檢約談台北市黨工，甚至搜索志工家裡，直呼「台灣現在到底是什麼樣的綠色恐怖國家，我們是警察國家嗎？司法濫權到了沒人能接受。」

針對今日我國正式走入非核，王鴻薇說，蔡英文政府推非核家園，整個過程在台灣付出了非常大的代價，一方面「用肺發電」，造成人民健康的危害，另一方面當時蔡英文承諾說未來的10年不會漲電價，結果沒有漲電價嗎？短短的幾年之內，電價大漲4成之多，且還要繼續漲電價，民進黨的非核家園的謊言、對民眾的承諾根本已經跳票。在這樣的狀況之下，能源政策當然應該要做調整。

對於北檢約談北市黨工、搜索志工家裡等，王鴻薇表示，偵辦假連署、死人連署或偽造連署真的是「辦藍不辦綠」，其實各縣市國民黨黨部都已經被搜、被調查。以台北市來說不但志工被約談，且連志工的家裡都被搜索，這太離譜了，志工不過是去黨部輪值。志工家裡甚至包含存摺、家裡的族譜、所有資料都要被搜出來，請問台灣現在到底是什麼樣的綠色恐怖國家，是警察國家嗎？

王鴻薇表示，這種司法濫權已經到了讓大家沒有辦法接受，難怪賴清德總統在其所有的調查裡面，其司法公正性是完全不被人民信任的。

國民黨 王鴻薇 罷免 黨工

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