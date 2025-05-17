檢追罷雙吳案重大進展 國民黨工指示抄假資料30萬交保

檢調偵辦罷雙吳立委連署涉偽造文書案，經鑑定罷免提議書有不實抄錄情形，本周約談陳姓、鄧姓6名國民黨志工到案，多人證稱是聽從中山大同區黨部執行長陳奎勳指示辦理，調查局昨搜索約談陳奎勳與台北市黨部中山區婦工會長葉麗琴共11人到案，台北地檢署漏夜複訊後，依偽造文書罪命陳奎勳30萬交保、葉麗琴10萬交保，其餘志工請回。

陳奎勳離去時，親友早已在法警室外準備好帽子給他戴上，迅速離開地檢署；葉麗琴交保後則先是跟親友相擁，在丈夫羅天旭陪同下，用黑色衣服遮頭快步離去。

黃呂錦茹被羈押後，由陳奎勳暫代北市黨部總幹事職務。

檢方昨天也首度提訊在押的國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹，釐清她對陳奎勳指示志工抄錄不實提議書是否知情，訊後還押看守所。

據了解，陳奎勳是國民黨中山大同區黨部執行長，薪水由台北市黨部給付，因中山大同區黨部與中央黨部在同棟大樓，身為黨工的陳奎勳為便宜行事，疑指示志工抄錄罷免吳思瑤、吳沛憶造假資料。

檢調將罷免提議書送鑑定發現重大進展，包括提議前死亡、戶籍未滿4個月、重複連署，還有相同筆跡等情狀，且筆墨顏色都一樣，筆跡為特定人抄錄，本周發動兩波搜索，約談抄寫志工到案；昨天約談對象除陳奎勳外，包括葉麗琴與丈夫羅天旭等10人均為志工。

檢方今年3月接獲告發，指罷免雙吳連署有造假弊端，經向中選會、北市選委會函調提議人資料，發現錯假率高，懷疑是大規模抄錄不實名冊。