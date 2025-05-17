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新店「除瑜」喊卡 陳乃瑜：感謝市民

聯合報／ 記者李定宇／新北報導

新北市「除瑜回收」罷免陳乃瑜行動發起人曾濬昨發表聲明，不願成為撕裂新店的力量，宣布即刻停止對民進黨新北市議員陳乃瑜的罷免連署行動。陳乃瑜回應，相信市民的眼睛是雪亮的，強調會繼續專注於問政。

曾濬坦言，自七張站出現罷免志工與長者爆發肢體衝突後，對這場運動產生深刻反思，並於團隊內部民主表決後一致決議喊停。他強調不是放棄，而是不願再成為撕裂新店的力量。

曾濬形容新店過去是充滿笑容的家鄉，但罷免行動開展後，街頭卻籠罩肅殺氛圍，讓他夜夜難眠。罷免初衷是出於對公義的追求，然而如今卻與最不希望成為的樣子愈來愈近。他選擇煞車，是為了新店的和諧與未來。他說真正的改變不會缺席，只是時間還沒有到。

陳乃瑜指出，罷免期間自己經歷許多抹黑與攻擊，但這些風雨反而更加堅定她的從政初衷，也感謝每一位願意支持、鞭策她的市民朋友。這段時間的歷練是最深刻的提醒與磨練，讓她更有決心以理性專業的態度持續服務選區民眾。

陳乃瑜強調，未來將更加專注議會問政，嚴格把關預算與監督市政，讓市民看到理性、專業、負責任的政治表現。她指出，真正的民意來自基層的肯定，而不是政黨操作或政治鬥爭，「市民的信任，是我繼續前行的最大動力。」

罷免 陳乃瑜

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