黃呂錦茹押後首度提訊 陳奎勳遭約談

台北地檢署偵辦罷雙吳立委連署涉偽造文書案，經鑑定罷免提議書有不實抄錄情形，本周約談陳姓、鄧姓等六名國民黨志工到案，多人證稱是聽從中山大同區黨部執行長陳奎勳指示辦理，昨天再搜索約談陳奎勳與台北市黨部中山區婦工會長葉麗琴共十一人到案。

檢方昨天也首度提訊在押的國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹，釐清她對陳奎勳指示志工抄錄不實提議書是否知情，訊後還押看守所。

據了解，陳奎勳是國民黨中山大同區黨部執行長，薪水由台北市黨部給付，因中山大同區黨部與中央黨部在同一棟大樓，身為黨工的陳奎勳為便宜行事，疑指示志工抄錄罷免吳思瑤、吳沛憶造假資料。黃呂錦茹羈押後，由陳奎勳暫代總幹事職務。

檢調將罷免提議書送鑑定發現重大進展，包括提議前死亡、戶籍未滿四個月、重複連署，還有相同筆跡等情狀，且筆墨顏色都一樣，筆跡為特定人抄錄，本周發動兩波搜索，約談抄寫志工到案；昨天約談對象除陳奎勳外，包括葉麗琴與丈夫羅天旭等十人均為志工。

檢方今年三月接獲告發，指罷免雙吳連署有造假弊端，經向中選會、北市選委會函調提議人資料，發現錯假率高，懷疑是大規模抄錄不實名冊。

檢方四月首度搜索「罷免雙吳四騎士」賴苡任、滿志剛、陳冠安、劉思吟共十一人，訊後各以廿至五十萬元交保，第二波搜索國民黨台北市黨部等處，聲押禁見台北市黨部前主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文三人獲准。