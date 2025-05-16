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捲罷免傅崐萁查水表案遭起訴 花蓮民政處長請辭獲准

雙吳罷免提議涉偽造案 國民黨黨工、志工移送北檢

中央社／ 台北16日電

台北地檢署偵辦北市雙吳罷免提議書涉偽造案，查出國民黨台北市黨部部分黨工、志工涉案，今天指揮調查局搜索中山大同區黨部陳姓執行長、中山區婦工會葉姓會長等11人，晚間陸續移送北檢複訊。

另外，北檢下午首度提訊羈押中的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，經2小時訊問後還押看守所。

北檢接獲告發，指民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的罷免團體涉嫌偽造提議書，4月14日指揮調查局台北市調處展開首波搜索，約談吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉、「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安及劉思吟丈夫林叡等人。

檢察官複訊後，將張克晉請回，李孝亮、賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安、林叡分別以新台幣20萬元至50萬元不等金額交保，均限制出境、出海。

檢調於4月17日展開第二波搜索、約談行動，訊後聲押禁見國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文獲准。檢察官也聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，北院裁定駁回，檢察官抗告成功，北院裁定黃呂錦茹自4月25日羈押禁見2個月。

檢調將提議書送交鑑定，發現有多數筆跡相同，經過濾相關卷證及資料，查出有台北市黨部黨工與志工涉案。北檢14日指揮台北市調處搜索2名志工住處，並約談鄧姓被告等6人說明，訊後均請回。

北檢今天再度指揮台北市調處搜索台北市黨部陳男、葉女住處，並約談陳、葉等11名被告到案，晚間陸續移送北檢複訊。

罷免

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