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國民黨台北市黨部代總幹事涉罷雙吳案 遭檢調約談到案
台北地檢署偵辦罷雙吳偽造文書案，鑑定發現連署書認為有抄錄情形，本周約談國民黨黨工、志工15名被告到案，多名黨工指證是聽從台北市黨部陳姓代總幹事指示抄錄，檢調今天約談陳男等人到案，詢後將移送北檢複訊。
據了解，陳男是國民黨大同中山區黨部執行長，也是前主委黃呂錦茹約聘的人員，因中山區黨部與中央黨部在同一棟大樓，陳男指示志工抄錄偽造連署資料，檢方今天也首度提訊在押的黃呂錦茹釐清案情，詢後還押看守所 。
北檢偵辦罷免案提議書疑有偽造文書情事，循線追查提議人資料，發現提議前死亡、戶籍未滿四個月、重複連署，其中還有相同筆跡抄錄等情狀，筆墨顏色也一樣，經送鑑定有重大進展，筆跡為特定人抄錄，再發動第三波、第四波搜索，約談涉偽造抄寫的志工、黨工到案說明。
黃呂錦茹月前遭羈押禁見後，國民黨台北市黨部4月28日對外宣布，由副主委張延廷代理主委、大同中山區黨部陳姓執行長暫代總幹事職務。
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