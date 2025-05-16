快訊

立院藍白聯手 「反廢死」公投案闖關成功

獨／威廉閃兵不只停3節目 第4個若喊卡「月少50萬將斷炊」

黃呂錦茹羈押後首度提訊 15名黨工、志工疑抄連署罷免名冊遭約談

聽新聞
0:00 / 0:00

黃呂錦茹羈押後首度提訊 15名黨工、志工疑抄連署罷免名冊遭約談

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
台北地檢署偵辦罷免提議書涉偽造案，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹（中）遭羈押。聯合報系資料照
台北地檢署偵辦罷免提議書涉偽造案，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹（中）遭羈押。聯合報系資料照

台北地檢署偵辦罷免立委吳思瑤、吳沛憶連署涉偽造案，日前鑑定可疑的連署書認為有抄錄情形，本周約談國民黨黨工、志工15名被告到案，今也在台北市黨部主委黃呂錦茹羈押後首度提訊釐清案情，4時許還押看守所。

北檢偵辦罷免案提議書疑有偽造文書情事，循線追查提議人資料，發現提議前死亡、戶籍未滿四個月、重複連署，其中還有相同筆跡抄錄等情狀，筆墨顏色也一樣，經送鑑定有重大進展，筆跡為特定人抄錄，因而再發動第三波、第四波搜索，約談涉偽造抄寫的志工、黨工到案說明。

北檢指出，5月14日指揮調查局台北市調處搜索陳姓、鄧姓被告2人住處，約談陳、鄧等6人到案，檢察官訊問後均請回。今日再度指揮台北市調查處執行搜索，搜索陳姓黨工、葉姓志工住處，並約談陳男、葉女等9名被告到案，晚間將陸續送複訊。此案黃呂錦茹羈押後，今日首度提訊到庭訊問，約下午4時許訊問後還押看守所。

全案起源於，檢方接獲民進黨發言人吳崢今年3月間告發，罷免吳沛憶案連署提議書不合格數為1090、不合格率41.35％其死亡連署108人；吳思瑤案中不合格數為929、不合格率34.46％，死亡連署86人，懷疑是大規模名冊抄襲。

檢方4月14日首度搜索「罷免雙吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟，領銜人李孝亮、張克晉等人11人，訊後分別20萬至50萬元交保，劉思吟丈夫林叡改列被告。3天後第二波搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部，約台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部黨部執行長曾繁川，黃呂錦茹等3人均遭羈押禁見，曾請回。

偽造文書 國民黨 罷免 連署書 黃呂錦茹 黨工

延伸閱讀

涉罷免提議書偽造案遭羈押 北檢提訊黃呂錦茹

二階連署不如預期 黃國昌批吳沛憶淪執政黨打手「民眾看眼裡」

罷免吳沛憶領銜人現身！李孝亮抵達北檢 僅說「謝謝」低調上樓應訊

藍批黃呂錦茹羈押是政治辦案 鄭銘謙：絕對沒有政治力介入

相關新聞

黃呂錦茹羈押後首度提訊 15名黨工、志工疑抄連署罷免名冊遭約談

台北地檢署偵辦罷免立委吳思瑤、吳沛憶連署涉偽造案，日前鑑定可疑的連署書認為有抄錄情形，本周約談國民黨黨工、志工15名被告...

國民黨台北市黨部代總幹事涉罷雙吳案 遭檢調約談到案

台北地檢署偵辦罷雙吳偽造文書案，鑑定發現連署書認為有抄錄情形，本周約談國民黨黨工、志工15名被告到案，多名黨工指證是聽從...

涉罷免提議書偽造案遭羈押 北檢提訊黃呂錦茹

北檢偵辦北市雙吳罷免提議書偽造案，4月18日聲押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，北院裁定駁回。高院發回更裁，北院4月2...

沒法直接聯繫主席...李孝亮道歉 朱立倫：大家一起努力

推動罷免民進黨立委吳沛憶民團「憶事吳成」領銜人李孝亮14日說，「無法直接聯繫黨主席」，此說引發爭議，昨為此道歉。國民黨主...

桃市選委會審罷免二階連署 寄出是否為本人簽名查詢單

罷團桃園市5日前已完成罷免6位立委二階連署書送件，市選舉委員會表示，依選罷法作業規定，選委會查對連署書過程如果認為有必要...

除瑜回收罷免突中止 陳乃瑜表態：市民的眼睛是雪亮的

「除瑜回收」罷免陳乃瑜行動發起人曾濬於今日發表聲明，宣布即刻停止對新北市議員陳乃瑜的罷免連署行動。對此，陳乃瑜第一時間做...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。