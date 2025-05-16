黃呂錦茹羈押後首度提訊 15名黨工、志工疑抄連署罷免名冊遭約談

台北地檢署偵辦罷免立委吳思瑤、吳沛憶連署涉偽造案，日前鑑定可疑的連署書認為有抄錄情形，本周約談國民黨黨工、志工15名被告到案，今也在台北市黨部主委黃呂錦茹羈押後首度提訊釐清案情，4時許還押看守所。

北檢偵辦罷免案提議書疑有偽造文書情事，循線追查提議人資料，發現提議前死亡、戶籍未滿四個月、重複連署，其中還有相同筆跡抄錄等情狀，筆墨顏色也一樣，經送鑑定有重大進展，筆跡為特定人抄錄，因而再發動第三波、第四波搜索，約談涉偽造抄寫的志工、黨工到案說明。

北檢指出，5月14日指揮調查局台北市調處搜索陳姓、鄧姓被告2人住處，約談陳、鄧等6人到案，檢察官訊問後均請回。今日再度指揮台北市調查處執行搜索，搜索陳姓黨工、葉姓志工住處，並約談陳男、葉女等9名被告到案，晚間將陸續送複訊。此案黃呂錦茹羈押後，今日首度提訊到庭訊問，約下午4時許訊問後還押看守所。

全案起源於，檢方接獲民進黨發言人吳崢今年3月間告發，罷免吳沛憶案連署提議書不合格數為1090、不合格率41.35％其死亡連署108人；吳思瑤案中不合格數為929、不合格率34.46％，死亡連署86人，懷疑是大規模名冊抄襲。

檢方4月14日首度搜索「罷免雙吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟，領銜人李孝亮、張克晉等人11人，訊後分別20萬至50萬元交保，劉思吟丈夫林叡改列被告。3天後第二波搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部，約台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部黨部執行長曾繁川，黃呂錦茹等3人均遭羈押禁見，曾請回。