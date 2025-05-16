快訊

禍從口出陰影太大！曾國城痛失「一字千金」後首露面：不要再害我

維安忙翻！北市議員怒批副總統臨時出席世壯運開幕蹭黃仁勳

連兩天和科技大咖吃飯！黃仁勳專機抵台 親曝對台灣看法

與廖先翔汐止街講 朱立倫籲民眾投不同意罷免票

中央社／ 新北16日電

罷免中國國民黨籍立法委員廖先翔團隊日前送交第2階段連署書，今天國民黨主席朱立倫為廖先翔站台街講，呼籲民眾在罷免案投下不同意票，讓好的立委繼續為人民打拚。

朱立倫今天上午偕同廖先翔在汐止車站信義廣場宣講時說，他看到汐止改變很多，廖先翔對地方貢獻很大。朱立倫指出，只要同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，就通過罷免，而廖先翔當選立委時得票數高，為什麼要被少數人罷免，這是民主進步黨的奧步，所以每個人都要出來投不同意罷免，為台灣民主拚一下。

廖先翔則說，在野黨本就應監督執政黨，當無法監督制衡時，國家就會一步步邁向獨裁。他呼籲支持者出門投出不同意罷免票，以反擊惡罷、守護台灣民主。

朱立倫於街講後接受媒體聯訪時說，針對民進黨執政近1年的民調，國民黨將於19日上午舉辦記者會，相信20日當天會有許多民眾對總統賴清德表達不滿與怒吼。

對於罷免民進黨立委吳沛憶進入二階段連署，領銜人李孝亮日前稱無法直接聯繫朱立倫，引發爭議，李孝亮昨天為此言論道歉。朱立倫回應媒體詢問時說，大家一起努力，不管是李孝亮或各地議員都要團結一致。他表示，在二階連署最後這兩個多禮拜，大家全力以赴，一起加油。

罷免

延伸閱讀

沒法直接聯繫主席...李孝亮道歉 朱立倫：大家一起努力

批綠財劃法釋憲耍無賴 朱立倫：賴清德喊得比我還大聲

影／陳宗彥無罪批荒謬 朱立倫：「信賴」都會無罪

影／罷免廖先翔二階連署送件 罷團：戰勝恐懼力拚到底

相關新聞

涉罷免提議書偽造案遭羈押 北檢提訊黃呂錦茹

北檢偵辦北市雙吳罷免提議書偽造案，4月18日聲押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，北院裁定駁回。高院發回更裁，北院4月2...

沒法直接聯繫主席...李孝亮道歉 朱立倫：大家一起努力

推動罷免民進黨立委吳沛憶民團「憶事吳成」領銜人李孝亮14日說，「無法直接聯繫黨主席」，此說引發爭議，昨為此道歉。國民黨主...

桃市選委會審罷免二階連署 寄出是否為本人簽名查詢單

罷團桃園市5日前已完成罷免6位立委二階連署書送件，市選舉委員會表示，依選罷法作業規定，選委會查對連署書過程如果認為有必要...

除瑜回收罷免突中止 陳乃瑜表態：市民的眼睛是雪亮的

「除瑜回收」罷免陳乃瑜行動發起人曾濬於今日發表聲明，宣布即刻停止對新北市議員陳乃瑜的罷免連署行動。對此，陳乃瑜第一時間做...

整理包／全台「大罷免」32人達二階法定門檻！送件截止日曝 掌握各黨名單、流程進度

全台「大罷免」如火如荼進行中，59案已進入第二階段連署，罷團將於截止日前送件。罷免民選公職人員容易嗎？流程與門檻為何？身陷罷免的人有哪些？《聯合新聞網》整理以下資料，帶你一起追蹤最新進展。

【即時短評】為大罷免大內耗 行動內閣變對抗內閣

賴政府執政將滿周年，行政院長卓榮泰與媒體茶敘表示，賴總統及內閣團隊就職上任將滿一周年，國人對內閣團隊的印象，絕不能只是「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。