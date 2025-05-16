沒法直接聯繫主席...李孝亮道歉 朱立倫：大家一起努力
推動罷免民進黨立委吳沛憶民團「憶事吳成」領銜人李孝亮14日說，「無法直接聯繫黨主席」，此說引發爭議，昨為此道歉。國民黨主席朱立倫今天受訪回應，不管是年輕的李孝亮或各地的議員，大家一起努力。
朱立倫今天上午與國民黨籍新北市議員江怡臻、劉美芳、林國春、王威元等人到新北市汐止火車站信義廣場，出席「反惡罷、戰獨裁」街講，朱立倫力挺立委廖先翔指他在立委表現相當優秀，多放5天假等重政策都是他和多名立委積極爭取。廖先翔請民眾一定要出來投不同意票。
李孝亮前天表示，罷吳沛憶的第二階段連署書門檻為2萬3392份，但目前僅連署到6千多份，希望國民黨中央與民眾黨、新黨都可一起幫忙連署。對於國民黨中央有無幫忙此一問題，李說，「我沒辦法直接聯繫到主席。」引發爭議後李在昨天道歉。
朱立倫說，他相信一件事情，就是大家一起努力，不管是年輕的李孝亮或各地的議員要團結一致。現在陸軍、空軍一起來，這個周末還有一些活動，在二階連署最後兩周大家全力以赴，一起加油。
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