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桃市選委會審罷免二階連署 寄出是否為本人簽名查詢單

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
圖為桃園市一、四、六選區罷免團體5日前往桃園市選委會，送交第二階段罷免連署書。記者朱冠諭／攝影
圖為桃園市一、四、六選區罷免團體5日前往桃園市選委會，送交第二階段罷免連署書。記者朱冠諭／攝影

罷團桃園市5日前已完成罷免6位立委二階連署書送件，市選舉委員會表示，依選罷法作業規定，選委會查對連署書過程如果認為有必要，得寄送查詢單，向當事人確認是否為本人簽名或蓋章，查詢單只針對需要確認的連署書，並非全面，昨天已寄出。

市選委會表示，今天已經有民眾接到上述的郵件公文，並打電話到選委會查證。提醒民眾如果收到文件，請先確認查詢單上，是否印有「桃園市選舉委員會」圓戳章，及寄件人地址是否為桃園市桃園區成功路3段115巷100號，確保回復無誤。

選委會提醒，民眾收到查詢單勾稽確認後，請將查詢單寄回市選委會，查詢單採用廣告回信方式，民眾寄回時無須再黏貼郵票或支付郵資，直接就近投遞郵筒。

選委會表示，查詢單的製作和寄送，是依據公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法，與公職人員罷免案提議人及連署人名冊查對作業須知辦理，若當事人未回復或未於期限內回復查詢單，市選委會將按法規綜合其他事實依職權認定，不會因為未回覆就從連署名冊刪除連署。

罷免

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