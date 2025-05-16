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除瑜回收罷免突中止 陳乃瑜表態：市民的眼睛是雪亮的

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
罷免新北市議員陳乃瑜、除瑜回收｜罷免陳乃瑜行動的領銜人曾濬，今日突然在臉書發表聲明宣布即刻停止連署活動。圖／除瑜回收｜罷免陳乃瑜臉書翻攝
罷免新北市議員陳乃瑜、除瑜回收｜罷免陳乃瑜行動的領銜人曾濬，今日突然在臉書發表聲明宣布即刻停止連署活動。圖／除瑜回收｜罷免陳乃瑜臉書翻攝

「除瑜回收」罷免陳乃瑜行動發起人曾濬於今日發表聲明，宣布即刻停止對新北市議員陳乃瑜的罷免連署行動。對此，陳乃瑜第一時間做出回應表示，始終尊重民主機制，也相信市民的眼睛是雪亮的，並強調會繼續專注於問政，為選民把關市政。

陳乃瑜指出，在罷免期間，自己經歷許多抹黑與攻擊，但這些風雨反而更加堅定她的從政初衷，也感謝每一位願意支持、鞭策她的市民朋友。她表示，這段時間的歷練是最深刻的提醒與磨練，讓她更有決心以理性專業的態度持續服務選區民眾。

針對過去兩年半的政績，陳乃瑜列舉包括爭取生育補助、凍卵補助、擴大敬老卡使用範圍等社福措施，並積極處理交通標誌與道路安全改善，提供市民更安心的生活環境。她也提到，為學子爭取教育資源，以及參與國際交流、赴日內瓦宣達台灣聲音等，都是對選民的承諾與實踐。

陳乃瑜強調，未來將更加專注於議會問政工作，嚴格把關預算與監督市政，讓市民看到理性、專業、負責任的政治表現。她指出，真正的民意來自基層的肯定，而不是政黨操作或政治鬥爭，「市民的信任，是我繼續前行的最大動力。」

罷免

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