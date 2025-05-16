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【即時短評】為大罷免大內耗 行動內閣變對抗內閣

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
520將至，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫今舉行記者會。記者黃婉婷／攝影
520將至，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫今舉行記者會。記者黃婉婷／攝影

賴政府執政將滿周年，行政院長卓榮泰與媒體茶敘表示，賴總統及內閣團隊就職上任將滿一周年，國人對內閣團隊的印象，絕不能只是「覆議最多」，他一直秉持「哪裡有困難，就到哪裡去；哪裡有問題，就去解決」，用此信念走過365天。但檢視過去一年，賴政府團隊卻是「哪裡有阻力，就到哪裡去 ; 哪裡有杯葛，就去罷免」，執政黨全面發動大罷免，行動內閣變身對抗內閣，卓揆自評一周年成績信心滿滿，國家人民卻陷入內耗不安。

賴總統就職時宣示要打造「信賴政府」，一年來卻爭議不斷，核安會主委早早就跳船閃辭，勞動部長何佩珊因霸凌案去職，交通部長李孟諺因婚外情被揭露請辭下台，留下來的閣員也數度爆發失言爭議，包括經濟部長郭智輝「蒙古症」的歧視言論、嗆台電員工「看不下去可以離開」，數位部長黃彥男稱要「威脅」數位平台業者積極打詐、各大醫院急診壅塞問題延燒衛福部次長林靜儀以「呵呵小腦袋」回嗆急診室醫師....等失言又失格的言行舉措，在在顯示官員的傲慢。

賴政府官員蔑視民意的表現，已失去人民信賴，政府仍堅持對抗民意的路線，發動大罷免在野黨立委，導致國家對立內耗更嚴重，執政黨和行政機關動輒對國會三讀通過的法案提出覆議、釋憲，國會監督預算被賴政府宣傳是「亂砍亂刪、癱瘓政府」，府院黨下鄉辦說明會大宣傳呼籲罷免在野黨立委，現在連已經立院三讀通過、總統公布的總預算，覆議不成還要釋憲。

當全台大罷免戰火持續升溫之際，民進黨立院黨團昨再度動用黨鞭柯建銘口中的「標配」，針對總預算案及財政收支劃分法，向大法官聲請釋憲，表面上宣稱是為捍衛行政預算權，實際則是繼續為大罷免添柴火。賴政府先前對國會改革、選罷法、憲法訴訟法提出釋憲，目前總計已提出五件釋憲案。

執政黨在面臨政局壓力時，不循方法和在野黨及民意溝通，卻訴諸釋憲，試圖透過大法官的「法律背書」，每一步都是要為大罷免的自身政治行動強化合法性，更要透過釋憲在司法領域建立「合法防線」，藉此削弱在野黨的監督與反擊，大法官竟淪為執政黨對抗在野黨及民意的政治工具。

依憲政精神，政院須尊重立院對國家重要事項的參與決策權並爭取支持，如果立法院反對，還是應循協商解決，或根據憲法現有機制選擇適當途徑解決僵局。但儘管在野黨多次呼籲召開國是會議，賴政府不聽不理，仍然採取對抗路線，要用「標配」做為解方，更加劇朝野衝突。行政院不斷宣傳預算遭砍政府被癱瘓，外交部護照沒錢印、有些部會甚至以此理由連衛生紙都不提供，這些種種都是為了鋪陳釋憲的理由。

大罷免潮方興未艾，民進黨在基層啟動全面動員，還透過釋憲試圖建立防火牆，這樣的「標配戰術」，加上司法助攻搜索在野黨，雖重挫在野黨士氣，製造寒蟬效應，在野立委人人自危，但長期看來，只是會激化政治對立，讓台灣陷入更深的對立與撕裂之中，人民如何安心？

罷免

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