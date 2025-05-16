罷免陳乃瑜行動踩煞車 除瑜回收領銜人：不願再讓新店陷入對立
罷免新北市議員陳乃瑜「除瑜回收」領銜人曾濬今日突然在臉書發表聲明宣布即刻停止連署活動，他坦言，自七張站出現罷免志工與長者爆發肢體衝突後，對這場運動產生深刻反思，並於團隊內部民主表決後一致決議喊停。他強調不是放棄，而是不願再成為撕裂新店的力量。
曾濬形容新店過去是充滿笑容的家鄉，但罷免行動開展後，街頭卻籠罩肅殺氛圍，讓他夜夜難眠。他坦言，罷免初衷是出於對公義的追求，然而如今卻與最不希望成為的樣子愈來愈近。他選擇煞車，是為了新店的和諧與未來。他說真正的改變不會缺席，只是時間還沒到。
曾濬表示，雖然停止行動，但他對陳乃瑜議員是否稱職仍有強烈質疑。他強調，罷免的正當性依然存在，支持者心中的不滿也未曾消失，只是此刻選擇放下，不再讓這場運動擴大仇恨與對立。他並感謝每一位曾勇敢簽署的鄉親的信任與勇氣，是最深的感動與力量。
消息一出，有網友不以為然說，這樣就能不對立？也有人留言嘲諷誰是垃圾廚餘，看誰進回收桶就知道、算是聰明啦！止損退場總比被送檢調好。討論聲浪顯示輿論仍處於激化狀態。曾濬及陳乃瑜電話皆無人接聽。
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