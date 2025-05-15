原民立委陳瑩今提告揭惡罷黑幕 已故族人名字被用來操弄政治

平地原住民立法委員陳瑩今天前往士林地檢署，針對罷免案領銜人福定・多諾提出刑事告訴，指控其涉嫌偽造文書、違反公職人員選舉罷免法與個人資料保護法。她指出，罷免連署名冊包含193筆死亡連署，已故族人名字被濫用為政治工具，抨擊國民黨主席朱立倫要求「精準罷免原住民」，暴露對原住民族的歧視與打壓。

根據中央選舉委員會查核報告顯示：提議階段：共2576人，185筆死亡連署（占7.18%），不合格827件，合格率67.9%。補件階段：共1056人，8筆死亡連署，不合格218件，合格率79.4%。

陳瑩表示，這193筆死亡連署冒犯祖靈，傷害族人尊嚴。「已故族人的名字被用來操弄政治，這是對原住民族的侮辱。」福定・多諾作為領銜人，依法應確保連署真實，卻提交不實名冊，甚至補件階段仍包含8筆死亡連署，涉嫌犯罪，必須承擔法律責任。

她批評這場罷免是國民黨系統性打壓原住民的行動。朱立倫要求「精準罷免原住民」，鎖定山地、平地原住民立委各一人，意圖清空國會席次。依選罷法，被罷免人數未達半數無法補選，原住民的選舉權與發聲權將被剝奪，朱的精準罷免是對族群正義的挑釁，對台灣民主的傷害。

陳瑩指出，這段期間接獲很多族人及朋友反應，有人利用反對台東風力發電事件夾雜罷免書要族人簽名，被發現了後還大言不慚地說「罷免陳瑩就是反對風力發電。」為了避免有更多族人，在這樣的違法手段中成為替罪羔羊，才會在整理完所有數據後決定提告。

她向族人與全民提出3點呼籲：1. 檢舉偽造連署：若知悉偽簽線索，請聯繫陳瑩辦公室，我們將提供法律支援，逐案提告，捍衛族人權益。2. 抵制歧視：朱立倫的「精準罷免」暴露對原住民的偏見，請族人與全民團結，保護民主權利。3. 傳播真相：請分享此新聞稿，讓更多人看見國民黨的惡行與原住民族的立場。