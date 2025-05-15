快訊

明天繼續烤番薯！高溫上看36度 周末雷雨擴大「3地區」須留意

Fed主席鮑爾：未來通膨將劇烈變動 供給面震撼將更頻繁且持久

女兵遭拖豬舍性侵 脫北女揭北韓軍長官選妃黑幕「無法拒絕」

原民立委陳瑩今提告揭惡罷黑幕 已故族人名字被用來操弄政治

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
平地原住民立法委員陳瑩今天前往士林地檢署，針對罷免案領銜人福定・多諾提出刑事告訴。圖／立委陳瑩辦公室提供
平地原住民立法委員陳瑩今天前往士林地檢署，針對罷免案領銜人福定・多諾提出刑事告訴。圖／立委陳瑩辦公室提供

平地原住民立法委員陳瑩今天前往士林地檢署，針對罷免案領銜人福定・多諾提出刑事告訴，指控其涉嫌偽造文書、違反公職人員選舉罷免法與個人資料保護法。她指出，罷免連署名冊包含193筆死亡連署，已故族人名字被濫用為政治工具，抨擊國民黨主席朱立倫要求「精準罷免原住民」，暴露對原住民族的歧視與打壓。

根據中央選舉委員會查核報告顯示：提議階段：共2576人，185筆死亡連署（占7.18%），不合格827件，合格率67.9%。補件階段：共1056人，8筆死亡連署，不合格218件，合格率79.4%。

陳瑩表示，這193筆死亡連署冒犯祖靈，傷害族人尊嚴。「已故族人的名字被用來操弄政治，這是對原住民族的侮辱。」福定・多諾作為領銜人，依法應確保連署真實，卻提交不實名冊，甚至補件階段仍包含8筆死亡連署，涉嫌犯罪，必須承擔法律責任。

她批評這場罷免是國民黨系統性打壓原住民的行動。朱立倫要求「精準罷免原住民」，鎖定山地、平地原住民立委各一人，意圖清空國會席次。依選罷法，被罷免人數未達半數無法補選，原住民的選舉權與發聲權將被剝奪，朱的精準罷免是對族群正義的挑釁，對台灣民主的傷害。

陳瑩指出，這段期間接獲很多族人及朋友反應，有人利用反對台東風力發電事件夾雜罷免書要族人簽名，被發現了後還大言不慚地說「罷免陳瑩就是反對風力發電。」為了避免有更多族人，在這樣的違法手段中成為替罪羔羊，才會在整理完所有數據後決定提告。

她向族人與全民提出3點呼籲：1. 檢舉偽造連署：若知悉偽簽線索，請聯繫陳瑩辦公室，我們將提供法律支援，逐案提告，捍衛族人權益。2. 抵制歧視：朱立倫的「精準罷免」暴露對原住民的偏見，請族人與全民團結，保護民主權利。3. 傳播真相：請分享此新聞稿，讓更多人看見國民黨的惡行與原住民族的立場。

罷免

延伸閱讀

陪洪孟楷掃街反惡罷 朱立倫：消滅在野只有賴做得出來

立院下會期優先法案 朱立倫提：國防產業安全、能源配比入法

檢調下周搜黨中央？朱立倫批綠「只有想不到、沒有做不到」

影／再批辦藍不辦綠 朱立倫：已是綠色恐怖

相關新聞

原民立委陳瑩今提告揭惡罷黑幕 已故族人名字被用來操弄政治

平地原住民立法委員陳瑩今天前往士林地檢署，針對罷免案領銜人福定・多諾提出刑事告訴，指控其涉嫌偽造文書、違反公職人員選舉罷...

綠委伍麗華罷免案 領銜人張芳碩遭收押禁見

屏東地檢署偵辦民進黨山地原住民立委伍麗華罷免提議案涉不法，訊後認為領銜人張芳碩涉偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌，有勾串、...

罷免車開進中興大學遭警衛阻擋 校方：依照行政中立

一名自稱是中興大學的博士生日前開罷免宣傳車進入校園，校方警衛發現後多次勸導，該生仍堅持不離去，雙方爆發口角，警衛最後報警...

綠批死亡連署 蔣萬安反問是否用一樣標準檢視「罷韓」？

台北市長蔣萬安上午前往市議會專案報告，針對議員質詢表示台中市長盧秀燕涉及死亡連署，偽造1萬多份，未來她選黨主席要幫她嗎、...

影／個資被冒名連署罷免 王定宇協助台南市民求償

對於國民黨台南市黨部涉罷免幽靈連署，多人被冒名連署罷免綠委，民進黨立委王定宇上午舉行「協助被侵犯個資台南市民求償 向上追...

高雄罷韓有死亡連署 蔣萬安反問綠議員「要不要大義滅親？」

台北市長蔣萬安上午赴市議會專案報告，民進黨議員洪健益質詢指出，台中市長盧秀燕涉及死亡連署，偽造1萬多份，未來她選黨主席要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。