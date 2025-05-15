罷免車開進中興大學遭警衛阻擋 校方：依照行政中立

一名自稱是中興大學的博士生日前開罷免宣傳車進入校園，校方警衛發現後多次勸導，該生仍堅持不離去，雙方爆發口角，警衛最後報警，該生才開車離開校園。中興大學表示，依照行政中立原則，政治及宗教類宣傳車不得入校，以維護校園的學術環境。

自稱是中興大學的博士生，5月14日中午堅持要開罷免宣傳車進入中興大學停車，校方警衛發現後勸導「宣傳車不能進入校園」，要求該生離開，但是該生仍堅持將車駛進校園，另一名警衛再度前往勸導，雙方爆發嚴重口角，警衛最後報警，該生才開宣傳車離開校園。

許姓學生表示，政治不應該進入校園，宣傳車有廣告嫌疑，會影響政治較不敏感的同學。另一名學生則說，政治是眾人之事，不影響他人就沒關係。

中興大學指出，依教育基本法規定，學校應秉持政治中立、宗教中立、行政中立原則，政治及宗教類宣傳車不得入校，以維護校園的學術環境。

中興大學表示，校方向來鼓勵學生獨立思考，對於學術自由與言論自由給予全然尊重，也期盼同學們在實踐公民權的同時，尊重各種不同的聲音與相互的理性對話、討論，讓多元的意見在民主校園中落實。