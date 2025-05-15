快訊

柯文哲京華城容積率弊案 林欽榮作證：多給1平方公尺都是圖利

NBA／灰狼4：1淘汰勇士！愛德華季後賽千分里程碑並肩詹皇

男星紛靠「裝病耍詐」閃兵 政府還奢談全社會防衛韌性？

聽新聞
0:00 / 0:00

影／個資被冒名連署罷免 王定宇協助台南市民求償

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
民進黨立委王定宇（圖）上午表示，他已經準備好律師團，歡迎歸仁、龍崎、東區、關廟、仁德等地市民到他的服務處指認被冒名。記者蘇健忠／攝影
民進黨立委王定宇（圖）上午表示，他已經準備好律師團，歡迎歸仁、龍崎、東區、關廟、仁德等地市民到他的服務處指認被冒名。記者蘇健忠／攝影

對於國民黨台南市黨部涉罷免幽靈連署，多人被冒名連署罷免綠委，民進黨立委王定宇上午舉行「協助被侵犯個資台南市民求償 向上追查幕後藏鏡人」記者會表示，這是集團犯罪，也是民主史上第一次政黨黨部集體犯罪被查獲也認罪，結果國民黨主席朱立倫還在死鴨子嘴硬喊司法迫害，這是一個政治的醜聞、這是一個政黨的醜聞。

王定宇表示就算朱立倫不知情，但其底下的黨工侵害超過3500名台南市民的權益，這些市民被偽造簽名，甚至親人過世的都被拿出來抄，朱立倫連一點起碼的歉意都沒有，因此自己就必須替市民跟往生者眷屬討公道。

民進黨立委王定宇上午表示，他已經準備好律師團，歡迎歸仁、龍崎、東區、關廟、仁德等地市民到他的服務處指認被冒名，他會提供依「個資法」求償的公版訴狀討公道，單筆受害求償最高2萬，求償對象是領銜人胡永融及11個相關被告。王定宇說，這幾區的民眾現在就有機會賺2萬，當作先普發現金，且因為罪證確鑿、被告幾乎認罪，「領到錢的速度會非常快」。

罷免

延伸閱讀

保住台灣命脈 朱立倫宣示推國防、產業、能源三安全法

罷免林俊憲王定宇案起訴 南檢：辦案不分顏色

起訴書揭「反對抄名冊」 南市藍女議員偕22歲領銜人回應了

戰大罷免 朱立倫喊話團結：還有個人主義就是對不起北市民

相關新聞

綠批死亡連署 蔣萬安反問是否用一樣標準檢視「罷韓」？

台北市長蔣萬安上午前往市議會專案報告，針對議員質詢表示台中市長盧秀燕涉及死亡連署，偽造1萬多份，未來她選黨主席要幫她嗎、...

影／個資被冒名連署罷免 王定宇協助台南市民求償

對於國民黨台南市黨部涉罷免幽靈連署，多人被冒名連署罷免綠委，民進黨立委王定宇上午舉行「協助被侵犯個資台南市民求償 向上追...

高雄罷韓有死亡連署 蔣萬安反問綠議員「要不要大義滅親？」

台北市長蔣萬安上午赴市議會專案報告，民進黨議員洪健益質詢指出，台中市長盧秀燕涉及死亡連署，偽造1萬多份，未來她選黨主席要...

查罷免綠委伍麗華涉偽造文書領銜人張芳碩 屏檢聲押禁見

屏東地檢署偵辦民進黨山地原民立委伍麗華罷免提議案涉不法，檢方14日發動搜索，帶回3名被告，罷免案領銜人張芳碩、連姓男子、...

罷免案「查水表」爭議 花蓮民政處長遭起訴

罷免國民黨立委傅崐萁第一階段過程，花蓮民政處長明良臻涉嫌要求戶政人員登門查對罷免資料，引發「查水表」爭議，檢方昨依違反個...

伍麗華罷免案涉偽造文書 屏檢大搜索帶回11人調查

屏東地檢署偵辦民進黨原住民立委伍麗華遭罷免案連署疑涉偽造文書等案，包括提議人名冊有的已死亡或非原住民身分，昨天指揮調查人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。