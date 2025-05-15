影／個資被冒名連署罷免 王定宇協助台南市民求償

對於國民黨台南市黨部涉罷免幽靈連署，多人被冒名連署罷免綠委，民進黨立委王定宇上午舉行「協助被侵犯個資台南市民求償 向上追查幕後藏鏡人」記者會表示，這是集團犯罪，也是民主史上第一次政黨黨部集體犯罪被查獲也認罪，結果國民黨主席朱立倫還在死鴨子嘴硬喊司法迫害，這是一個政治的醜聞、這是一個政黨的醜聞。

王定宇表示就算朱立倫不知情，但其底下的黨工侵害超過3500名台南市民的權益，這些市民被偽造簽名，甚至親人過世的都被拿出來抄，朱立倫連一點起碼的歉意都沒有，因此自己就必須替市民跟往生者眷屬討公道。

民進黨立委王定宇上午表示，他已經準備好律師團，歡迎歸仁、龍崎、東區、關廟、仁德等地市民到他的服務處指認被冒名，他會提供依「個資法」求償的公版訴狀討公道，單筆受害求償最高2萬，求償對象是領銜人胡永融及11個相關被告。王定宇說，這幾區的民眾現在就有機會賺2萬，當作先普發現金，且因為罪證確鑿、被告幾乎認罪，「領到錢的速度會非常快」。