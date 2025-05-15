高雄罷韓有死亡連署 蔣萬安反問綠議員「要不要大義滅親？」

台北市長蔣萬安上午赴市議會專案報告，民進黨議員洪健益質詢指出，台中市長盧秀燕涉及死亡連署，偽造1萬多份，未來她選黨主席要幫她嗎、要不要大義滅親？蔣萬安反問，當時高雄在「罷韓」時也有死亡連署，民進黨要不要大義滅親？要不要道歉？要有一致的標準。

針對罷免連署涉造假案，洪健益指出，昨天國民黨屏東黨部被搜索，台南市前一天被起訴11人、37人緩起訴，做錯事道歉，是否可恥？蔣萬安是國民黨明日之星，身為國民黨少主，針對抄名冊被起訴，要不要跟社會道歉？

蔣萬安，這和市政不相關，他的態度就是一切依法辦理，如果檢調調查，就尊重調查進度，偵辦中不針對個案評論；洪健益追問，台南市、花蓮和基隆都有人被搜索起訴，利用民政系統連署，也認罪了，蔣萬安說，這和市政無關，這是黨政議題，和市政沒有關係。

洪健益又問蔣萬安，會不會選黨主席？蔣萬安回答說，這更和市政沒有關係。洪健益接著問蔣萬安，昨天去台中和盧秀燕簽約，協助興建捷運，還說「姐姐講的話、弟弟沒有第二句話」，問兩人交情不錯？蔣萬安秒答「是」，說因為兩城市有密切合作，在市政上，盧秀燕市長需求，一定支持，包括捷運興建和城市治理。

另外，洪健益也問，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉抄名冊被收押，國民黨是不是應該向市民道歉？蔣萬安說，這還在偵辦中，後續還要看是否起訴，還要經過法院審理。