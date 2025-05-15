查罷免綠委伍麗華涉偽造文書領銜人張芳碩 屏檢聲押禁見

屏東地檢署偵辦民進黨山地原民立委伍麗華罷免提議案涉不法，檢方14日發動搜索，帶回3名被告，罷免案領銜人張芳碩、連姓男子、高姓男子與8名證人。檢方偵訊後，認定張芳碩涉偽造文書、違反個人資料保護法等，有勾串、滅證之虞，當庭聲押逮捕張男。高男、連男各10萬元交保，並限制出境出海，8名證人訊後請回。

屏檢指出，14日發動調查行動，搜索國民黨屏東縣黨部，約談被告罷免案領銜人張芳碩、與新竹縣高姓男子、花蓮縣連姓男子，帶回8名證人到案說明。

檢方訊問後，認定罷免案領銜人張芳碩涉刑法偽造文書、個人資料保護法非法利用個人資料、公職人員選舉罷免法未經同意偽造、假冒提議等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞及羈押的必要性，諭知當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見，15日法院開羈押庭。

另外，兩名被告新竹縣高姓男子與花蓮縣連姓男子，檢方諭知兩人各10萬元交保，限制出境出海，其餘證人8人諭知請回。