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查罷免綠委伍麗華涉偽造文書領銜人張芳碩 屏檢聲押禁見
屏東地檢署偵辦民進黨山地原民立委伍麗華罷免提議案涉不法，檢方14日發動搜索，帶回3名被告，罷免案領銜人張芳碩、連姓男子、高姓男子與8名證人。檢方偵訊後，認定張芳碩涉偽造文書、違反個人資料保護法等，有勾串、滅證之虞，當庭聲押逮捕張男。高男、連男各10萬元交保，並限制出境出海，8名證人訊後請回。
屏檢指出，14日發動調查行動，搜索國民黨屏東縣黨部，約談被告罷免案領銜人張芳碩、與新竹縣高姓男子、花蓮縣連姓男子，帶回8名證人到案說明。
檢方訊問後，認定罷免案領銜人張芳碩涉刑法偽造文書、個人資料保護法非法利用個人資料、公職人員選舉罷免法未經同意偽造、假冒提議等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞及羈押的必要性，諭知當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見，15日法院開羈押庭。
另外，兩名被告新竹縣高姓男子與花蓮縣連姓男子，檢方諭知兩人各10萬元交保，限制出境出海，其餘證人8人諭知請回。
屏東地檢署表示，本案所涉山地原住民立法委員罷免提議程序是否合法一事，鑑於其關係重大社會公益，並引發社會各界高度關注，地檢署將秉持客觀中立原則，並以審慎、嚴謹態度進行調查，期盼盡速釐清事實真相，回應社會期待。
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