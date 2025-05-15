聽新聞
0:00 / 0:00

查罷免綠委伍麗華涉偽造文書領銜人張芳碩 屏檢聲押禁見

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東地檢署外觀。記者劉星君／攝影
屏東地檢署外觀。記者劉星君／攝影

屏東地檢署偵辦民進黨山地原民立委伍麗華罷免提議案涉不法，檢方14日發動搜索，帶回3名被告，罷免案領銜人張芳碩、連姓男子、高姓男子與8名證人。檢方偵訊後，認定張芳碩涉偽造文書、違反個人資料保護法等，有勾串、滅證之虞，當庭聲押逮捕張男。高男、連男各10萬元交保，並限制出境出海，8名證人訊後請回。

屏檢指出，14日發動調查行動，搜索國民黨屏東縣黨部，約談被告罷免案領銜人張芳碩、與新竹縣高姓男子、花蓮縣連姓男子，帶回8名證人到案說明。

檢方訊問後，認定罷免案領銜人張芳碩涉刑法偽造文書、個人資料保護法非法利用個人資料、公職人員選舉罷免法未經同意偽造、假冒提議等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞及羈押的必要性，諭知當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見，15日法院開羈押庭。

另外，兩名被告新竹縣高姓男子與花蓮縣連姓男子，檢方諭知兩人各10萬元交保，限制出境出海，其餘證人8人諭知請回。

屏東地檢署表示，本案所涉山地原住民立法委員罷免提議程序是否合法一事，鑑於其關係重大社會公益，並引發社會各界高度關注，地檢署將秉持客觀中立原則，並以審慎、嚴謹態度進行調查，期盼盡速釐清事實真相，回應社會期待。

新竹縣高姓男子屏檢訊後諭知10萬元交保，限制出境出海，高男深夜走出地檢署，快步離去，揮手不願多談。記者劉星君／攝影
新竹縣高姓男子屏檢訊後諭知10萬元交保，限制出境出海，高男深夜走出地檢署，快步離去，揮手不願多談。記者劉星君／攝影
花蓮縣連姓男子屏檢訊後諭知10萬元交保，限制出境出海，連男深夜走出地檢署，僅說謝謝，快步離去。記者劉星君／攝影
花蓮縣連姓男子屏檢訊後諭知10萬元交保，限制出境出海，連男深夜走出地檢署，僅說謝謝，快步離去。記者劉星君／攝影

罷免

延伸閱讀

罷免綠委伍麗華查死亡連署 國民黨屏縣黨部書記長請回

國民黨屏縣黨部遭搜 蘇清泉：針對在野政治恐怖攻擊

伍麗華罷免案領銜人張芳碩列涉嫌人 盧縣一：張很無辜

查罷免綠委伍麗華涉連署偽造文書 屏檢全台搜索8處帶回11人

相關新聞

查罷免綠委伍麗華涉偽造文書領銜人張芳碩 屏檢聲押禁見

屏東地檢署偵辦民進黨山地原民立委伍麗華罷免提議案涉不法，檢方14日發動搜索，帶回3名被告，罷免案領銜人張芳碩、連姓男子、...

罷免案「查水表」爭議 花蓮民政處長遭起訴

罷免國民黨立委傅崐萁第一階段過程，花蓮民政處長明良臻涉嫌要求戶政人員登門查對罷免資料，引發「查水表」爭議，檢方昨依違反個...

伍麗華罷免案涉偽造文書 屏檢大搜索帶回11人調查

屏東地檢署偵辦民進黨原住民立委伍麗華遭罷免案連署疑涉偽造文書等案，包括提議人名冊有的已死亡或非原住民身分，昨天指揮調查人...

罷免綠委伍麗華查死亡連署 國民黨屏縣黨部書記長請回

民進黨山地原住民立委伍麗華上月到屏東地檢署提告，她遭罷免案第一階段提議，連署名冊死亡人數202份、非原住民身分也有連署，...

交保3小時後現身 花蓮民政處長明良臻三鞠躬致歉「造成各界困擾」

花蓮縣政府民政處長明良臻因涉嫌違反個人資料保護法，捲入罷免查水表案被羈押，經檢方調查起訴後，花蓮地方法院於今晚裁定50萬...

涉查水表案的花蓮縣民政處長明良臻50萬交保 限制出境、電子監控

花蓮縣政府民政處長明良臻因涉嫌違反個人資料保護法，捲入「罷免查水表案」，經檢方調查蒐證起訴後，花蓮地方法院於今天晚上裁定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。