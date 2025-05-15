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罷免案「查水表」爭議 花蓮民政處長遭起訴

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮民政處長明良臻涉嫌違反個資法，捲入罷免查水表案，法院裁定50萬交保。記者王思慧／攝影
花蓮民政處長明良臻涉嫌違反個資法，捲入罷免查水表案，法院裁定50萬交保。記者王思慧／攝影

罷免國民黨立委傅崐萁第一階段過程，花蓮民政處長明良臻涉嫌要求戶政人員登門查對罷免資料，引發「查水表」爭議，檢方昨依違反個資法起訴，昨晚院方裁定50萬交保。

檢方說，明良臻犯後無悔意，矢口否認犯行、態度不佳，試圖將責任推給下屬卸責，建請從重量刑。同案遭起訴的還有戶政事務所主任鍾威霆，副處長暨花蓮縣選委會總幹事吳俊毅2人，檢方認為，鍾、吳2人沒有實際決策主導權，犯行相對輕微。

罷免傅崐萁的民團2月3日送2千多份罷免一階提議書到中選會，5日就有民眾遇到花蓮戶政事務所的公務員登門訪查，詢問是否親自簽署提議書。

起訴書指出，明良臻為使各戶政事務所配合執行實地查訪，指示民政處下屬打電話給各戶政事務所主任要求回報實地查訪進度，還親自到戶政事務所下指示；2月5日以LINE電話指示事務所主任盡速實地查訪，要求複印罷免案提議人名冊影本，其會擇日親取，並打電話催促戶所執行。

明良臻被控違反個資法，引發爭議後，刪除手機相關訊息，檢方認有湮滅證據、串證之舉，且對相關共犯、證人具影響力，3月28日遭法院裁定羈押迄今。

縣府力挺明良臻，認為同仁依法執行職務，沒有不法侵害人民權益或洩漏個資不法意圖。綠營議員胡仁順說，明良臻利用職權欺壓、要脅基層公務員做出違法行為，應立即將明良臻撤職。

此案昨傍晚移審花蓮地院，地院指出，明良臻已坦承大部分客觀事實，僅爭執並無違反個資法犯意，查看同案被告及相關證人供述，在其他證據資料下，足以認定罪嫌重大。參酌檢察官、明良臻及辯護人意見，裁定50萬元交保，並限制出境出海、限制住居。

罷免

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