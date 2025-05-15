伍麗華罷免案涉偽造文書 屏檢大搜索帶回11人調查

屏東地檢署偵辦民進黨原住民立委伍麗華遭罷免案連署疑涉偽造文書等案，包括提議人名冊有的已死亡或非原住民身分，昨天指揮調查人員搜索國民黨屏東縣黨部等8處，將黨部書記長蕭榮明、罷免案領銜人張芳碩等11人帶回調查，晚間全移送地檢署複訊。

兼任國民黨屏東縣黨部主委的立委蘇清泉說，尊重司法、毋枉毋縱，罷免權是憲法賦予全民的基本政治權利，但對在野黨區域立委無差別全面罷免，這不是人民政權的實踐，是針對反對黨的政治恐怖攻擊，期待選民做出明智選擇，反對惡罷，反對司法迫害。

國民黨文傳會主委林寬裕表示，近期民調數據充分顯示檢調辦藍不辦綠，造成寒蟬效應來對付不同意見的人；未來期待法院審理能秉公處理，回應民眾對司法的失望。

伍麗華說，最近很多族人以證人身分被檢調問話，有的已過世的親人被登錄為連署人，也有族人被冒名連署，相信檢調蒐集這些事證，追查名冊來源或針對領銜人做事實確認。她反駁國民黨指控的「司法迫害」，強調死亡連署如果是事實，就沒有所謂的司法迫害。

伍麗華上月到屏檢提告，指她遭罷免案第一階段連署的提議書提議人名冊不實，其中死亡連署高達202份、非原住民身分143份，不符規定1521件，因此提告領銜人張芳碩涉及偽造文書。

屏檢指出，檢方接獲伍麗華遭罷免提議案疑涉不法情資，指派檢察官偵辦，向中選會調取罷免提議書等資料分析比對查證，發現提議人名冊涉及刑法偽造文書與違反個人資料保護法等罪嫌。

檢方昨天指揮調查人員分14路，搜索國民黨屏東縣黨部、山地原住民立委盧縣一屏東縣瑪家鄉服務處等8處，將縣黨部書記長蕭榮明、王姓、黃姓黨工及罷伍領銜人張芳碩等11人帶回調查。