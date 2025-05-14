罷免綠委伍麗華查死亡連署 國民黨屏縣黨部書記長請回

民進黨山地原住民立委伍麗華上月到屏東地檢署提告，她遭罷免案第一階段提議，連署名冊死亡人數202份、非原住民身分也有連署，伍提告領銜人張芳碩涉及偽造文書。屏檢今全台搜索8處，帶回11人，有3人列嫌疑人、8人列證人，國民黨屏縣黨部書記長蕭榮明晚間訊後請回。

屏檢今發動搜索，全台搜索8處，共帶回11人，3人列嫌疑人，包括伍麗華罷免案領銜人張芳碩等3人、8名列證人。檢方今上午14日到國民黨屏東縣黨部搜索，帶回黨部書記長蕭榮明、兩名黨工王男、黃女，也同步到台中帶回伍麗華罷免案領銜人張芳碩、到花蓮縣帶回伍麗華罷免案副領銜人連瀚等人。

檢方同步搜索國民黨山地原民立委盧縣一屏東縣瑪家鄉服務處，帶回屏東服務處主任黃男。晚間檢方訊問後，黨部兩名黨工王男、黃女，和盧縣一服務處主任黃男，與國民黨屏東縣黨部書記長蕭榮明，4人晚間都陸續請回。

黨工王男、黃女最先離開地檢署，面對媒體詢問，黨工王男無奈說「倒楣阿、倒楣阿」。黨工黃女則說，偵查不公開。兩人快步搭車離開。

黨部書記長蕭榮明晚間10點離開地檢署，面對媒體詢問，蕭榮明說，沒事、沒事，謝謝大家，想想也是無妄之災，第一階段說實在的，黨部沒有什麼介入，之後就說偵查不公開不方便多說。

檢方表示，8名證人部分仍列證人，未轉被告。三名嫌疑人包括領銜人張芳碩等3人，漏夜偵訊中。