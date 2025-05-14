交保3小時後現身 花蓮民政處長明良臻三鞠躬致歉「造成各界困擾」

花蓮縣政府民政處長明良臻因涉嫌違反個人資料保護法，捲入罷免查水表案被羈押，經檢方調查起訴後，花蓮地方法院於今晚裁定50萬元交保，並限制其出境、出海，同時實施電子監控措施。從法院晚上6時30分裁定經過3個多小時後，明良臻終於現身，並彎腰三個鞠躬道歉，隨即搭車返家。

明良臻晚上近10時現身，立刻鞠躬說「造成各界的困擾，抱歉」，面對媒體的提問，只說「下雨天小心」、「謝謝」，明父則感謝媒體久候「辛苦了」，一旁還有明母、姊妹陪同。

此案為罷免團體發起國民黨立法院總召傅崐萁罷免行動，期間有民眾陸續上網貼文，其個人資料疑遭不當蒐集與使用，懷疑公部門濫權「查水表」施壓。花蓮地檢署接到檢舉隨即展開偵辦，並針對明良臻、兼任縣選委會總幹事的副處長吳俊毅、花蓮市戶政事務所主任鍾威霆等人約談。

檢方依違反個資法第16條規定，及犯同法第44條、第41條公務員假借職務上權力，違法利用個人資料罪嫌對3人提起公訴。為避免明良臻逃匿，法院今天裁定50萬元交保外，並限制出境及電子監控等強制措施，嚴密監控行動。家人也早早準備好交保金交保。