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涉查水表案的花蓮縣民政處長明良臻50萬交保 限制出境、電子監控

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣府民政處長明良臻（右）涉查水表案，今天遭檢方起訴，交保50萬元、限制出境出海、電子監控。本報資料照片
花蓮縣府民政處長明良臻（右）涉查水表案，今天遭檢方起訴，交保50萬元、限制出境出海、電子監控。本報資料照片

花蓮縣政府民政處長明良臻因涉嫌違反個人資料保護法，捲入「罷免查水表案」，經檢方調查蒐證起訴後，花蓮地方法院於今天晚上裁定，對明良臻以50萬元交保，並限制其出境、出海，同時實施電子監控措施。

此案源自民間團體發起國民黨立法院總召傅崐萁罷免行動，期間有民眾陸續上網貼文，其個人資料疑遭不當蒐集與使用，懷疑公部門濫權「查水表」施壓。花蓮地檢署接到檢舉隨即展開偵辦，並針對明良臻、兼任縣選委會總幹事的副處長吳俊毅、花蓮市戶政事務所主任鍾威霆等人約談。

檢方依違反個資法第16條規定，及犯同法第44條、第41條公務員假借職務上權力，違法利用個人資料罪嫌對3人提起公訴。

為避免明良臻逃匿，法院今天裁定50萬元交保外，並限制出境及電子監控等強制措施，嚴密監控行動。

地院指出，明良臻已坦承大部分客觀事實，僅爭執其並無違反個人資料保護法犯意，不過查看同案被告及相關證人供述，並在其他證據資料下，足以認定明良臻涉犯違反個人資料保護法罪嫌重大。

法官審酌明良臻社會經歷、工作職位、智識及經濟能力，認有事實有逃亡之虞，而有羈押原因存在。惟明良臻自偵查中執行羈押至今已有一個多月，檢察官於偵查階段取證程序也到一定程度，並參酌檢察官、明良臻及辯護人意見，認若明向地院提出一定數額保證金供擔保，並對其限制出境出海、限制住居，及命其接受適當科技設備監控，應足產生相當拘束力，而可作為羈押替代手段，以確保本案後續審判或執行程序進行。

罷免

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