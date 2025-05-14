矢板明夫已入中華民國國籍 黃申棟：維基百科在記者會後才改
印太戰略智庫執行長矢板明夫日前在基隆大罷免宣講，昨遭國民黨指控外國人助講違反選罷法等，矢板明夫今到基隆出示中華民國護照，表示去年加入中華民國國籍。國民黨基隆市黨部發言人黃申棟說，昨在第一時間查閱維基百科時，矢板明夫的國籍仍標示為日本，記者會結束後卻立刻新增了「中華民國國籍」。
矢板明夫說，他勸國民黨好好確認、求證，向日本政府確認了嗎？漫天像潑婦吵架一樣，說「你今天晚上不是去喝酒就是去打牌」，卻拿不出證據，他到現在沒有接獲任何電話求證，對這種無聊的問題不予回應。
矢板明夫表示，昨天中選會、移民署都說明他沒有涉違法，這件事根本是烏龍爆料，批國民黨面對大罷免時，不知如何面對人民的憤怒，胡亂攪局。
黃申棟說，昨天在第一時間查閱維基百科時，矢板明夫的國籍仍標示為日本，記者會結束後卻立刻新增了「中華民國國籍」。更令人疑惑的是，矢板明夫對於是否已放棄日本國籍含糊其辭。
黃申棟說，矢板明夫聲稱自己「具有中華民國國籍」，他們合理要求是否能公開出示已放棄日本國籍的證明？若未放棄，就構成外國人涉入我國政治行動的重大爭議，相關單位有責任啟動調查。
黃申棟表示，中華民國現行法令原則上不允許雙重國籍，唯有在具備「特殊功勳」或「高級專業人才」身分，經主管機關核准者例外。矢板明夫究竟是符合哪一類別？
黃申棟說，他們已正式向相關機關寄出檢舉函件，靜待移民署與中選會依法說明與調查。民主程序不容外籍人士介入，更不容國籍認定成為漂浮不定的灰色地帶。
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