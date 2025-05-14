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民眾黨攜手盧秀燕3子弟兵藍委 台中舉辦宣講退貨賴政府

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨18日將在台中舉辦「人民要當家」最終場宣講活動，民眾黨主席黃國昌（左）號召民眾在執政黨上任滿周年前夕把不滿喊出來、「退貨」賴清德。記者林澔一／攝影
民眾黨18日將在台中舉辦「人民要當家」最終場宣講活動，民眾黨主席黃國昌（左）號召民眾在執政黨上任滿周年前夕把不滿喊出來、「退貨」賴清德。記者林澔一／攝影

賴清德總統上任將滿一周年，民眾黨主席黃國昌今天表示，賴政府繳不出像樣的成績單，不僅能源政策慘不忍睹，司法改革更是乏善可陳，只會在各項領域開出芭樂票，民眾黨去年5月19日集結民進黨中央黨部，今年5月18日則將在台中舉辦「518退貨ㄌㄨㄚˋ」宣講活動。

民眾黨下午舉行黨政聯繫會議，會後由黃國昌、文宣部主任李頂立、新聞輿情部主任吳怡萱舉行記者會，說明5月18日「人民要當家」宣講活動內容，當天與會者包括民眾黨立委黃國昌、張啓楷、陳昭姿、黃珊珊、麥玉珍、林憶君、林國成，還有國民黨立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋等人。

黃國昌指出，賴總統就職將滿一周年前夕，民眾黨上周起針對不同領域，陸續舉行記者會揭發政見跳票，包括從司法改革到財政改革，賴政府繳不出像樣的成績單，而在能源政策更是慘不忍睹，至於年輕人最關心的居住正義，「結果搞了一個新青安，導致更多年輕人被套牢。」

黃國昌再指，前總統蔡英文曾經承諾工時要減少，結果2016到2024年民進黨執政期間，我國工時根本沒有實際減少，多數勞工還是處於低薪過勞，然而當大家被高物價、高房價壓得喘不過氣，賴政府卻還拿人民的納稅錢大撒幣，民脂民膏被用來養網軍側翼、舉辦演唱會、拍攝個人沙龍照，「這些荒腔走板的行徑，已經讓人民受不了。」

黃國昌說，賴政府在各領域開出多張芭樂票，全體國人都已經看得非常清楚，「執政黨不做在野黨來做；執政黨跳票在野黨實現」，立法院在去年通過吹哨者保護法，再到昨天通過不法關說罪、棄保潛逃罪，這些都是民進黨過去的承諾，最後竟然是由在野黨攜手幫忙實現政見。

黃國昌提及，2024年總統大選期間，賴總統的司法改革政見乏善可陳，其中一項為設立常設司法改革委員會，然而行政院長卓榮泰一問三不知，按照民進黨開芭樂票的歷史紀錄，恐怕到2028年都不會有司改委員會，相信大家都已經看得非常清楚，如何真正實現選前騙票選後跳票。

黃國昌表示，去年5月19日民眾黨舉行集會活動，集結在民進黨中央黨部抗議芭樂黨，今年5月18日也要號召所有中部地區的公民朋友，大家一起站出來向芭樂黨說不，這不僅是對賴政府的抗議，也是對民進黨失信承諾的強烈回應，要求政府能夠履行其對人民的責任。

李頂立說明，活動地點為台中市南屯區水安宮，當天將在會場設置「退貨ㄌㄨㄚˋ專區」，民眾可以在「民主娃娃機」夾取民主商品，接著丟進旁邊放置的「退貨箱」，另外也能在「退貨牆」寫下退貨理由，表達對跳票政權的強烈失望與憤怒，而現場也將準備「吧噗」讓參與者親手按下，象徵對賴政府的假改革說不。

民眾黨 民進黨 罷免 蔡英文 賴清德 黃國昌

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