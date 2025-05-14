苗栗2立委罷免二階未達標 鍾東錦籲3件議員罷免案也停止

苗栗縣2名立委免提議二階連署未達標送件，縣長鍾東錦慶幸，他認為絕大多數的苗栗鄉親不贊同「大惡霸」，也呼籲希望3件縣議員罷免提議二階提議，也能畫下休止符，消解罷免瘟疫。

無黨籍立委陳超明、國民黨立委邱鎮軍罷免案二階連署，5月12日截止，連署書未達標，罷團沒有送件，另有民進黨縣議員徐筱菁、陳春暖，及無黨籍縣議員曾玟學罷免提議二階連署，6月2日下午5點半送件期限。

鍾東錦是無黨籍，但以藍營大兵自居，他今天喊話，一開始他就認為大罷免是一場「瘟疫」，事實證明民進黨、國民黨果然各自提出罷免案，而且亂象不斷，所幸苗栗縣2名立委罷免二階連署都以未達門檻坐收，避免造成公務人員的負擔，他表示尊重，結果顯示絕大多數的苗栗鄉親也不贊同這場大惡霸。

不過，他始終認為執政黨對於在野黨發動大罷免的動作，不但創下「惡例」，更引來在野黨的反撲，過程中也看到人民對於政府的公信力盪然無存，苗栗縣民展現高度理性，2件立委罷免案均喊停，為地方穩定釋出正向力量。

鍾東錦呼籲苗栗目前仍有縣議員罷免案，也應按下停止鍵，如此才能讓民意代表專注在地方建設與民眾需求，不應陷入無止境的政治鬥爭，他更呼籲中央執政黨與在野黨，應各自節制，停止相互報復式的罷免行動，避免將社會推向更深層的對立與混亂。