聯電創辦人曹興誠諷「爬蟲類」思維 林沛祥：德不配位

聯電創辦人曹興誠今天再赴基隆為罷團助陣，在接受媒體聯訪時表示，國民黨立委林沛祥是「爬蟲類」思維。林沛祥回應說，尊重曹興誠的言論自由，但感到遺憾、德不配位。

曹興誠受訪談到林沛祥指罷團是社會邊緣人的集合體時說，從極權社會轉型成為民主社會，好像恐龍進化成為鳥類一樣，是很大的提升，可惜台灣的民主化未滿30年，很多人的腦袋還是爬蟲類的腦袋。

曹興誠說，林沛祥講自己是全台灣的Top 1%、罷團是社會邊緣人，表示「他（林沛祥）的思維還是爬蟲類的思維」，認為自己是官二代、富二代所以是Top1%，這種論述，代表林沛祥的思維是很原始的，進化的層次很低。

曹興誠說，罷團志工為何願意無所求付出，為何有公民意識，就是因為「升級」進入民主社會，知道人人享有自由，但自由需要捍衛，不願退回爬蟲社會，民主國家不可能再回到接受專制政權的統治。

此外，國民黨桃園市議員詹江村12日在臉書指「民進黨內部人士來電告知，負責罷免的工作人員，每人、每一天2000元，可以造冊向曹興誠辦公室申請」，對此，曹興誠說，已請律師研究對詹江村提出告訴，傳這種謠言，對志工團體是種侮辱，不是只有個人問題。