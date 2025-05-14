影／民眾黨台中辦宣講最終場 號召民眾「退貨」賴清德

台灣民眾黨下午舉行黨政聯繫會議會後記者會，民眾黨本月18日將在台中舉辦「人民要當家」最終場，號召民眾在執政黨上任滿周年前夕把不滿喊出來、「退貨」賴清德。民眾黨主席黃國昌要大家回想，「過去一年來，賴政府交出了什麼讓人民有感的成果？」。指出民眾黨從上個禮拜開始，在立法院針對不同領域盤點賴清德執政一周年的表現，認為賴清德選前政見大跳票。

民進黨立委林月琴被外界發現，擔任立委後仍續任2個民間團體職務，並在她任立委期間拿到中央部會至少百萬元標案。黃國昌表示吳春城有傳訊息給他，吳稱被比為林月琴非常不滿，因為兩人有天壤之別，壯世代基金會從未拿過政府標案或一毛錢。黃國昌表示，當初民進黨「人前手牽手，人後下毒手」，對吳春城來講，是另一種形式的汙辱。