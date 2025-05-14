檢調持續偵辦死亡連署案 北市4罷團志工今遭檢調約談

北檢偵辦罷綠團體涉不實連署案，繼日前2度約談「地動刪瑤」及「憶事無成」召集人賴苡任、李孝亮後，今天再度約談4名國民黨台北市黨部志工，據指出，4志工屬中山大同區黨部，因區黨部與北市黨部都在同一棟建物，恐與聯絡黨員事務有關，目前仍在訊問中。

檢調持續偵辦不實連署案，台北市部分，北檢上月14日約談國民黨青年軍「罷吳四騎士」滿志剛、賴苡任、劉思吟、陳冠安，以及2罷免案領銜人李孝亮、張克晉共6人，訊後諭令劉、賴、滿各50萬元交保，李、劉女丈夫林叡各30萬元交保，陳20萬元交保，均限制出境出海。

5月初，檢調接著搜索台北市黨部，約談國民黨北市黨部主委黃呂錦茹，以及國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川等3人。目前黃呂錦茹與初、姚都被羈押中。

日前檢察官二度以被告身分約談李孝亮、賴苡任，經訊問2小時後請回。今天上午再傳出北市有罷團志工被檢調約談。據指出，檢調搜索國民黨台北市黨部時，有帶走志工名冊，今天被約談的志工，雖然是中山大同區黨部志工，但工作地點在北市黨部，不排除與黨員名冊有關。