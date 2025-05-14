名嘴王瑞德指邊緣人說惹怒基隆人 林沛祥：政治操作很遺憾

名嘴王瑞德今天到基隆力挺罷免國民黨立委連署團體「基隆絕沛」，王瑞德說，林沛祥最近接連說罷團像路邊失敗的塗鴉及社會邊緣人，讓仇恨值急速升高，讓基隆人怒了，請大家最後站出來。林沛祥回應表示，有任何斷章取義、扭曲說法、甚至政治操作的語言，他感到遺憾。

「基隆絕沛」今天邀資深媒體人王瑞德、林育卉宣講，市議員施偉政、鄭文婷等到場助講。林育卉說，她要拜託基隆人3個「氣」，分別是生氣、爭氣、出一口氣，出面連署罷免林沛祥，讓林沛祥知道人民力量最大。

王瑞德說，林沛祥一開始仇恨值沒有那麼高，但去年通過國會擴權黑箱法案年青人上路，今年又亂刪預算當立委傅崐萁細漢的，現在又看不起基隆人，不把基隆人看在眼裡，上節目竟說基隆人是社會邊緣人，基隆人不能被汙辱。

基隆絕沛表示，目前距法定門檻約5000份，5月23日止，近日加緊催票很有信心。

針對邊緣人說法，林沛祥說明，他自己確實認為社會應對邊緣人多加關懷，提供正面能量，幫助他們在生活上獲得改善。至於有任何斷章取義、扭曲說法、甚至政治操作的語言，他感到遺憾。

林沛祥並表示，基隆這座城市，這些年已經夠辛苦。不要再讓一群操弄風向的人，把基隆人之間的感情撕裂得更深。他相信基隆人的智慧，也相信時間終會證明誰在做事、誰在搗亂。

林沛祥今天說，基隆人在經歷過上次的謝國樑罷免案已經夠累了，需要喘息的空間，他會站出來，守護基隆這座城市，在國會替基隆市民爭取更多建設與資源，不辜負選民投下的每一張選票。