遭藍營控外國人「違反選罷法」 矢板明失批潑婦：盡我國民言論自由

反共護台志工聯盟舉辦搶救基隆大車掃，印太戰略智庫執行長矢板明夫現身，他日前在基隆大罷免宣講，昨遭國民黨指控外國人助講違反選罷法，矢板明夫今再出示中華民國護照，表示他去年加入中華民國國籍，評論是他做為國民的權利，批國民黨胡亂指控，如潑婦吵架。

今天下午從基隆市義一路出發，反共護台志工聯盟曹興誠、基隆絕沛領銜人陳青逸、基隆市議會民進黨團總召張之豪等人上車，宣導連署最後衝刺。

矢板明夫針對國籍問題受訪說，根據台灣中選會的見解，在罷免投票10天前才進入罷免期間，現在罷免還沒有成案，現在根本沒有任何選罷法的問題，國民黨指控他是外國人評論台灣的政治是錯的，國民黨對法律的認知不是很正確。

「我從去年已加入中華民國國籍，我是評論本國的政治人物，包括立委是不是稱職的問題，是我做為國民的權利，也屬我的言論自由。」矢板明夫說。

被問到國民黨今再質疑如果沒有放棄日本國籍恐涉違反選罷法相關規定？矢板明夫說，他勸國民黨好好確認、求證，向日本政府確認了嗎？漫天像潑婦吵架一樣，說你今天晚上不是去喝酒就是去打牌，他到現沒有接獲任何電話求證，對這種無聊的問題不予回應。昨天中選會、移民署都說明沒有涉法，根本是烏龍爆料，批國民黨面對大罷免時，不知如何面對人民的憤怒，胡亂攪局。