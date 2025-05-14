屏東黨部被搜 國民黨：製造寒蟬效應對付異見者

檢調偵辦不實連署案，今前往國民黨屏東縣黨部搜索。國民黨文傳會主委林寬裕表示，近期民調數據充分顯示檢調辦藍不辦綠，造成寒蟬效應來對付不同意見的人；未來期待法院審理能秉公處理，回應民眾對司法的失望。

罷免民進黨吳沛憶團體連署份進度不如預期。罷吳領銜人李孝亮今受訪時，被問到國民黨中央有無幫忙，一度無奈表示「我沒辦法直接聯繫到主席。」

國民黨發言人楊智伃表示，國民黨一直與李孝亮保持密切聯繫，朱立倫日前也已宣布要所有黨公職投入二階連署，她呼籲不要再分黨中央、地方黨部或北市各地方，大家就是共同的團隊，國民黨不是只有朱立倫、聯繫朱立倫也不是只有打電話給朱立倫，可以聯繫林寬裕或她都可以。

楊智伃說，最近罷綠相關網站也有更新，提供罷免連署的地圖，希望讓罷綠行動能透過網路空戰更順暢接觸到所有中正萬華的選民。她明白李孝亮很擔心在地連署狀況，國民黨會跟他站在一起努力，一起面對民進黨惡意的見縫插針，不用擔心。

對於屏東縣黨部被檢調搜索，林寬裕說，Yahoo今公布民調指，超過4分之3以上的民眾不滿意賴政府過去一年的表現，前兩天的另份民調顯示，超過50%的民眾不認同賴政府用司法對付不同意見者，也有超過50%的民眾擔憂台灣民主正在受到威脅，這些數據都可以說明檢調辦藍不辦綠、造成寒蟬效應來對付意見不同的人。

而針對南檢起訴書直指，是由國民黨組發會下令抄名冊，林寬裕說，檢察官單方面的起訴書有什麼好可以著墨的，國民黨期待未來院方審理時，能秉公處理、毋枉毋縱，回應民眾對司法的失望。