綠質疑高虹安濫權宣傳反罷免 藍白翻舊帳反擊「雙標」

新竹市議會民進黨團今召開記者會質疑，新竹市長高虹安上周六帶著團隊高調的進入大果菜市場宣傳「反罷免」，反觀罷免志工站在大果菜市場人行道上宣傳，卻被驅趕？藍、白也回擊，民進黨在前市府時期動用行政資源幫候選人曝光，根本是雙標。

民進黨籍新竹市議員曾資程指出，果菜市場在選舉期間，各黨派候選人都可以前往拜票，但在第二階段罷免連署期間，果菜公司管理階層欺壓罷團志工，干擾志工連署，已有違反選罷法及強制罪之嫌，反觀高虹安竟能帶著部份市府一級主管，以及果菜公司管理階層大陣仗進入果菜市場宣傳反罷免。

民進黨籍新竹市議員劉康彥也質疑，被停職的高虹安，不僅高調出席市府預算支應的尾牙餐會，還上台摸彩送紅包，或參加市府有補助的活動，市府的社群圖卡、紙本文宣廣告，截至目前都還有高虹安的肖像，行政中立不能成為空話，新竹市政府若繼續集體法盲，他會一條一條將這些違法事證送進監察院。

新竹市議會新聯線黨團表示，2022年7月24日時任民進黨市長候選人及2023年11月12日時任民進黨籍立法委員候選人皆亦曾偕同民進黨籍議員前往果菜批發市場進行競選宣傳活動。顯見市府在相關處理程序上皆秉持相同立場，並無雙重標準，也並未有市府資源濫用情事，敬請有心人士切勿抹黑造謠。

民眾黨新竹黨部主委、市議員李國璋強調，高虹安目前雖停職，依法身分仍為新竹市長，因此高虹安以市長名義出席活動與致詞並無不妥，高虹安不論是任何身分，即使是一般民眾，也都有參加各類活動的權利，外界不用過度解讀。

李國璋更指出，過去民進黨執政時曾動用數百萬元公帑所舉辦的「新竹棒球場開幕活動」、「金曲之夜」等大型活動，前市府都邀請卸任首長（當時是候選人）上台講述政績。

李國璋說，前市府對此更回應「過去市府活動也都歡迎卸任首長參與，只要是對於新竹市有所貢獻、付出，新竹市政府都視為貴賓，表達一份尊重」。反觀目前高虹安仍為現任市長僅為停職，做的政績卻不能被宣傳，這樣的指控就是雙標。

李國璋重申，市府公務員事務官並未宣傳選舉活動，市府透過更多元管道向市民朋友提供便民服務資訊，在市政宣導上將市長高虹安和代理市長邱臣遠兩年來的政績整理並無不法，這些政績及政見的落實都是高虹安市長上任後持續努力推動的成果。