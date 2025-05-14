嘉義縣史上首宗代表罷免案將投票 選票分為黃、粉2張
嘉義縣太保市長選舉恩怨延燒，代表會分裂為兩派對立，市政推動受阻，市長鄭淑分昨北上內政部提訴願。市民代表林淑勉、吳宏哲罷免案5月24日將投票，是嘉義縣史上首宗代表罷免案，公所今公布選舉公報，有粉色、黃色選票各一張，須圈選同意罷免或不同意罷免。
嘉義縣史上首宗代表罷免案5月24日投票，選舉公報近日將發放，共開設17個投開票所，投票時間為早上8點至下午4點，選民至投開票所會拿到2張票，林淑勉罷免票以淺粉紅色印製，吳宏哲罷免票以淺黃色印製，須要圈選同意罷免或不同意罷免。
太保市民代表會有11名代表，分為支持公所原編預算的市長派，以及主張監督公所預算的反對派。代表蔡聰敏、吳宏哲、朱聰麟、葉千田及周玉岸為市長派，主席葉俊男、副主席官汝濃、林淑勉、龔宗勇、許秀燕及蔡覲聰為反對派，雙方為市政經費多次槓上。
林淑勉是國民黨籍，她的丈夫黃國泰擔任領銜人罷免吳宏哲，認為未盡民代監督權責。林淑勉除有黨團協助，無黨籍泛綠的主席葉俊男、副主席官汝濃、代表龔宗勇等人也私下為她拉票，若能成功守住不被罷免，反對派就能在代表會繼續占有多數席次。
吳宏哲是無黨籍，支持鄭淑分及公所預算，由農會體系農民侯文世擔任領銜人罷免林淑勉，提出刪除肥料補助、重陽敬老金等罷免理由，議員黃榮利、太保市農會前總幹事黃麗貞及農會理監事還出動按戶簽署連署書，若罷免林淑勉就有機會翻轉代表會僵持。
太保市公所總預算遭代表會刪除、凍結，稱要逐條列明細審查，水溝清淤、道路修護等受影響，市政推動窒礙難行，還有代表為此向縣府爭取經費補修柏油路，縣長翁章梁曾在議會接受質詢時稱，不希望看到所會對立嚴重，影響市民權益，但公所與代表會衝突仍難化解。
市長鄭淑分昨至內政部提訴願，爭取恢復市政預算。鄭淑分說，有代表稱「以前太保市被刪預算時，大家還不是這樣過」，市民期待的是市政品質提升，她尊重代表監督職責，也珍惜每一分預算，但她認為「市政不是撐一下就過了，而是每一天都不能讓市民失望」。
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