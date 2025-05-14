影／民進黨質疑高虹安動用市府資源反罷免 邱臣遠：依法行政

新竹市議會民進黨團今召開記者會質疑，新竹市長高虹安上周六帶著團隊高調的進入大果菜市場宣傳「反罷免」，反觀罷免志工站在大果菜市場人行道上宣傳，卻被驅趕？對此新竹市代理市長邱臣遠回應，市府團隊一向都依法行政。

民進黨籍新竹市議員曾資程指出，果菜市場在選舉期間，各黨派候選人都可以前往拜票，但在第二階段罷免連署期間，果菜公司管理階層欺壓罷團志工，干擾志工連署，已有違反選罷法及強制罪之嫌，反觀高虹安竟能帶著部份市府一級主管，以及果菜公司管理階層大陣仗進入果菜市場宣傳反罷免。

民進黨籍新竹市議員劉康彥也表示，他會正式函詢內政部，要求釐清涉貪停職的行政首長，是否仍能以市長名義公開活動？停職期間是否仍可動用原機關人力、資源參與政治行動？市府主管陪同是否已構成違法？

新竹市代理市長邱臣遠回應，市府團隊一向都依法行政，也充分尊重議員監督市政的相關權責，高虹安市長上任後，相關的政見也都一一落實，不管是還債45億，還是對於相關社會福利的投入、基礎建設的完善相關的政策，都定時會向市民朋友報告。