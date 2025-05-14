北市「罷雙吳」衝刺 市議員宣傳車今變行動連署站

國民黨台北市議會黨團針對罷免綠委吳思瑤、吳沛憶展開總動員，今12區車隊掃街啟動，所有議員將宣傳車作為行動連署站，車隊上午從台北市議會門口出發。國民黨市黨部代理主委戴錫欽表示，以5月底為目標，藉由「跨區」連署，務必要讓罷雙吳連署，都能夠通過第二階段。

國民黨議員上午幾乎全員到齊，開出平常穿梭大街小巷的宣傳車，國民黨議員柳采葳騎著自行車到場，將騎車宣傳連署「罷雙吳」議員們喊出「罷雙吳、來連署」口號後，從北市議會出發。

戴錫欽指出，今天是非常重要的關鍵時刻，當民進黨政府決定違反政治常理，對在野黨發動無差別攻擊的大罷免，不僅違反民主政治運作的常軌，更是對台灣累積3、40年來推動民主法制中，最大的傷害，做為最大在野黨，沒有逃避的權利，只能正面迎戰。

戴錫欽表示，國民黨在台北市有5席非常優秀的立委，對可能到來的第三階段投票，希望所有熱愛中華民國、熱愛台灣的支持者出來投票，投下反對罷免票之外，在最後的關鍵時刻，所有國民黨籍的市議員全部挺身而出，聲援罷免「雙吳」

戴錫欽指出，6月7日是送出第二階段連署書的截止日，在預留1周左右的造冊過程當中，以5月底為目標，希望在最後這兩周，所有的黨籍議員不分選區，全部動起來，把服務處轉化成為連署站，把宣傳車轉化為行動連署站，深入到每個巷弄。