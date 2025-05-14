快訊

「捷運5分鐘」多是假話！內行解密「建案廣告常見話術」：根本罰不怕

國家級地震警報誤報？嘉義大埔地震 警報卻有2版本5縣市

林姿妙親信一理由「有詐欺、不算貪汙」 12年刑期二審大減為4年10月

聽新聞
0:00 / 0:00

戰大罷免 朱立倫喊話團結：還有個人主義就是對不起北市民

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會黨團展開「罷雙吳」總動員，今12區車隊掃街啟動，國民黨主席朱立倫喊話團結。記者楊正海／攝影
台北市議會黨團展開「罷雙吳」總動員，今12區車隊掃街啟動，國民黨主席朱立倫喊話團結。記者楊正海／攝影

國民黨「罷雙吳」台北市議會黨團展開總動員，今12區車隊掃街啟動，所有議員將宣傳車作為行動連署站，車隊上午從台北市議會門口出發。國民黨主席朱立倫指出，退此一步，即無死所，今天在街頭巷尾，就是要看到大家團結，如果還有個人主義，這就是對不起台北市民，必須要團結在一起。

朱立倫指出，他以莊嚴的心情說，這是一場台灣民主保衛戰，不是國民黨的存亡，是台灣民主的存亡，全世界找不到任何一個民主國家，會用這樣的方式來對付在野黨，大罷免在民主國家是聽都沒有聽過的，罷免在野黨，想都不敢想，只有獨裁者才敢這樣做，而今天賴清德發動對在野黨大罷免，而且是無差別待遇的大罷免。

朱立倫表示，請問國民黨立法委員做錯了什麼？只做錯了一件事情，就是不順從賴清德、得罪了賴清德，得罪了民進黨，就要罷免，這是要消滅台灣的民主，更可惡的，執政者掌握司法，司法大刀砍向在野黨，去年民眾黨，今年國民黨，無差別待遇「小案大辦」，而且是辦到底，不管怎麼樣的誅連、牽拖「就是要辦倒你們」。

朱立倫也反問，罷免藍的有偽造，辦了沒有？完全沒有；4年前罷韓國瑜市長，現在還在追訴期，所有偽造案，辦了沒有？沒有；去年謝國樑罷免偽造案辦了沒有？完全沒有。

他說，最近指控民進黨罷團無限的資源、內訌，已經都出來了，違法的募款，彼此相互指控違反選罷法、違反政治獻金法，請問辦了沒有？都沒有辦。

朱立倫表示，希望大家捍衛民主，對北市5席優秀立法委員，投下不同意罷免票，國民黨也不願意去罷民進黨，今天是因為他們先發動無差別的攻擊、發動總罷免「我們不得已應戰」。

他說，在最後團結時刻，謝謝國民黨台北市黨部、國民黨議會黨團，今天在街頭巷尾，就是要看到大家團結，如果還為了小我，這些人就會傷害台灣的民主。

罷免

延伸閱讀

核管法三讀 朱立倫：為台灣經濟安全守住最後一道防線

朱立倫蔣萬安同台 批民進黨搞惡罷、追殺在野黨

朱立倫拿希特勒類比賴總統 時力等小黨要求道歉…國民黨1招干擾

朱立倫納粹說挨批 夏立言訪歐：盡力說明主席原意

相關新聞

查「死亡連署」罷免綠委伍麗華 屏檢搜索國民黨屏縣黨部

民進黨山地原住民立委伍麗華日前到到屏東地檢署提告，針對她遭罷免案中，第一階段連署過中疑涉違法，包括連署民眾死亡人數最多1...

戰大罷免 朱立倫喊話團結：還有個人主義就是對不起北市民

國民黨「罷雙吳」台北市議會黨團展開總動員，今12區車隊掃街啟動，所有議員將宣傳車作為行動連署站，車隊上午從台北市議會門口...

藍質疑檢調配合執政黨清算 南檢澄清：辦案不分顏色

台南市立委罷免案提議人名冊涉不法案，南檢起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人涉偽造私文書等罪嫌起訴，惟藍營質疑「檢調...

藍12區車隊掃街衝「雙吳」連署 綠冷處理「二階過了再討論」

大罷免熱潮持續延燒，國民黨今天從議會舉辦罷雙吳來連署12區車隊掃街，希望民眾站出來簽署罷免綠委吳思瑤、吳沛憶二階連署，面...

整理包／全台「大罷免」30人達二階法定門檻！送件截止日曝 掌握各黨名單、流程進度

全台「大罷免」如火如荼進行中，59案已進入第二階段連署，罷團將於截止日前送件。罷免民選公職人員容易嗎？流程與門檻為何？身陷罷免的人有哪些？《聯合新聞網》整理以下資料，帶你一起追蹤最新進展。

為何連藍營都想罷傅崐萁？二階罷免達門檻1.7倍 還能回鍋當縣長嗎？

根據花蓮縣選委會統計，微光花蓮送出的罷免第二階段連署書，初步合格份數為3萬2766份，約為罷免案成案門檻的1.7倍，遠超過民團設定的2萬5000份目標。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。