戰大罷免 朱立倫喊話團結：還有個人主義就是對不起北市民

國民黨「罷雙吳」台北市議會黨團展開總動員，今12區車隊掃街啟動，所有議員將宣傳車作為行動連署站，車隊上午從台北市議會門口出發。國民黨主席朱立倫指出，退此一步，即無死所，今天在街頭巷尾，就是要看到大家團結，如果還有個人主義，這就是對不起台北市民，必須要團結在一起。

朱立倫指出，他以莊嚴的心情說，這是一場台灣民主保衛戰，不是國民黨的存亡，是台灣民主的存亡，全世界找不到任何一個民主國家，會用這樣的方式來對付在野黨，大罷免在民主國家是聽都沒有聽過的，罷免在野黨，想都不敢想，只有獨裁者才敢這樣做，而今天賴清德發動對在野黨大罷免，而且是無差別待遇的大罷免。

朱立倫表示，請問國民黨立法委員做錯了什麼？只做錯了一件事情，就是不順從賴清德、得罪了賴清德，得罪了民進黨，就要罷免，這是要消滅台灣的民主，更可惡的，執政者掌握司法，司法大刀砍向在野黨，去年民眾黨，今年國民黨，無差別待遇「小案大辦」，而且是辦到底，不管怎麼樣的誅連、牽拖「就是要辦倒你們」。

朱立倫也反問，罷免藍的有偽造，辦了沒有？完全沒有；4年前罷韓國瑜市長，現在還在追訴期，所有偽造案，辦了沒有？沒有；去年謝國樑罷免偽造案辦了沒有？完全沒有。

他說，最近指控民進黨罷團無限的資源、內訌，已經都出來了，違法的募款，彼此相互指控違反選罷法、違反政治獻金法，請問辦了沒有？都沒有辦。

朱立倫表示，希望大家捍衛民主，對北市5席優秀立法委員，投下不同意罷免票，國民黨也不願意去罷民進黨，今天是因為他們先發動無差別的攻擊、發動總罷免「我們不得已應戰」。

他說，在最後團結時刻，謝謝國民黨台北市黨部、國民黨議會黨團，今天在街頭巷尾，就是要看到大家團結，如果還為了小我，這些人就會傷害台灣的民主。