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藍質疑檢調配合執政黨清算 南檢澄清：辦案不分顏色

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
南檢強調，本案偵查終結，檢察官依據被告供述及調查取得證據，分別提起公訴及為緩起訴處分。記者邵心杰／攝影
南檢強調，本案偵查終結，檢察官依據被告供述及調查取得證據，分別提起公訴及為緩起訴處分。記者邵心杰／攝影

台南市立委罷免案提議人名冊涉不法案，南檢起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人涉偽造私文書等罪嫌起訴，惟藍營質疑「檢調機關配合執政黨清算在野，押人取供、只為羅織罪名、惡意炒作」等，南檢重申辦案不分顏色，無論涉案對象身分或所屬政黨為何，均將依法律程序秉公辦理。

南檢指出，本案於偵辦過程中，專案小組均以客觀中立態度詳為偵查，無預設立場，嚴守法定程序，依證據辦案，且檢察官向法院聲請羈押涉案被告，是為避免被告有串供、滅證之虞，也獲法院支持同意羈押禁見。

而本案偵查終結，檢察官依據被告供述及調查取得證據，分別提起公訴及為緩起訴處分，相關程序均依法、依規，絕無所謂押人取供、羅織罪名等情形。

檢方表示，本案起訴後，仍有相關案件由檢察官依法偵辦中，請外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間。檢方重申辦案不分顏色，無論涉案對象身分或所屬政黨為何，均將依法律程序秉公辦理，全力維護司法公信與社會大眾對法治信賴。

罷免

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