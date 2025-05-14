藍12區車隊掃街衝「雙吳」連署 綠冷處理「二階過了再討論」

大罷免熱潮持續延燒，國民黨今天從議會舉辦罷雙吳來連署12區車隊掃街，希望民眾站出來簽署罷免綠委吳思瑤、吳沛憶二階連署，面對藍營傾全黨之力進攻。綠營則採取保守策略，現階段仍將以宣傳罷免藍委，呼籲民眾出門投「同意罷免」。

民進黨北市黨部主委張茂楠表示，罷免藍委是民眾自動自發站出來發動，與現在國民黨要罷免「雙吳」意義不同，利用政黨力量為了鞏固政權而發動罷免，民眾能不能認同買單，他個人存疑，加上吳思瑤、吳沛憶在立法院表現平穩，中規中矩，並未做錯事或製造仇恨值，質疑「國民黨為何要傾全黨之力罷免兩人？」

張茂楠說，現階段會持續教育選民，強調罷免的重要性，至於「罷雙吳」目前二階仍在連署，會不會過都還不知道，也沒也辦法阻止誰去簽，原則上就是保持謹慎觀察，若真進入三階，屆時將傾全黨之力守護兩位立委。

至於二階北市藍委送件完成，張茂楠表示，昨天黨部會議有討論，審查過程若一切順利到投票，預計要等到7月中旬後，這段時間會先儲備戰力，並向民眾宣傳出來罷免，且要投「同意罷免」，三階才是最重要的，若最後投票未過，一、二階努力將會白費。