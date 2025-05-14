查「死亡連署」罷免綠委伍麗華 屏檢搜索國民黨屏縣黨部

民進黨山地原住民立委伍麗華日前到到屏東地檢署提告，針對她遭罷免案中，第一階段連署過中疑涉違法，包括連署民眾死亡人數最多189份，非原住民身分也來連署等，提告領銜人張芳碩涉及為造文書案。屏東地檢署今展開搜索行動，一早近9點搜索國民黨屏東縣黨部。

屏東地檢署證實今有相關行動，但全案仍在偵查中，後續若有相關結果才會再對外說明。

另外，檢調人員上週也有傳喚相關人員調查，有多名連署人不知道自己個資遭盜參與連署，有一名鍾姓女子被傳喚後才發現自己個資被盜用，在網路threads發文，提醒其他人要注意。

立委伍麗華之前提告時說，第一階段連署，死亡連署最高有189份，其他不合格份數1500多份，合理認為一定有造冊、抄名冊，甚至非原住民也連署罷免，也有的沒辦法得到選委會發出意向查對單，她只能透過提告。