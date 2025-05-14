桃園罷團爆募款爭議 藍委籲司法介入調查

罷免桃園立委牛煦庭二階已送件，周刊爆料領銜人、牧師陳曉煒傳募款爭議，罷團分裂互爭主導權。牛煦庭昨說，罷團聲稱是公民運動，有無違法募款？司法應介入調查。陳曉煒昨否認募款，要外界不用見縫插針。

桃園6席藍委罷免二階連署都已送件，桃園市選委會正審查連署書。周刊爆料，罷免桃一立委團體鬧內訌分裂，甚至上演搶奪連署書，還傳出募款爭議。

牛煦庭質疑，罷團為搶功、切割，還是布局2026？連署書都是個資，在不同團體手上流來流去、個資都被看光；罷免募款屢傳爭議，對手是教會，自稱公民團體，但是否以高標準自我要求？

他強調，罷團應公布金流與支出，法律有募款規定，掛羊頭賣狗肉，有無違法募款，司法應主動介入偵查；呼籲陳曉煒不要逃避罷免主軸，出來公開辯論。

陳曉煒昨聲明，罷免團體由公民組成，面對敵人分化，「槍口不會對內」，周刊的「懸疑緊張情節」只能莞爾一笑；若沒有齊心罷牛，最後不會有這樣的數據。

陳曉煒說，教會募款帳號由來已久，並非為罷免行動而立，民眾致電可否透過教會帳號捐款給罷免團隊，團隊皆回覆不行，教會與罷團財務各自獨立，互不相干。