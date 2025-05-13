南投議員罷免案二階送複審 陳玉鈴：將正面對決

民進黨籍南投縣議員蔡銘軒及陳玉鈴遭提罷免，南投縣選委會審查認定，只有陳玉鈴罷免案人數二階達標，但2案需送中選會複審；蔡銘軒說，被罷很無奈，陳玉鈴則說會正面對決。

有罷團發起國民黨籍南投縣立委馬文君及游顥的罷免案，但民主進步黨南投第二選區(草屯鎮、中寮鄉)議員蔡銘軒以及南投第四選區(竹山鎮、鹿谷鄉)議員陳玉鈴也遭民眾罷免，2人的罷免案二階都在4月14日送件。

根據南投縣選舉委員會提供的資料，南投縣議會第20屆第二選區議員選舉人數為9萬2587人，依規定罷免案連署人數需為選舉人數的10%以上，因此連署人數應達9259人，領銜人所送選舉人名冊為9761人，縣選委會及各地戶政事務所經查對有7258人符合規定，和應達到的9259人相比還缺少2001人。

至於南投第四選區部分，選舉人數為5萬8842人，連署人數需達5885人，領銜人所送選舉人名冊為8387人，經縣選委會及各地戶政事務所查對後，7135人符合規定，比需達到的人數多1250人。

南投縣選委會副總幹事黃志聰接受中央社記者電訪時說明，縣選委會已在上週將2起議員罷免案審查結果送中央選舉委員會複審，複審結果將由中選會公告，同時通知領銜人，若選舉人數不足，領銜人需在公告10日內補件，至於投票日也由中選會決定。

針對縣選委會審查結果，蔡銘軒接受中央社記者電訪時說，他不認識領銜人，也不知道遭罷免的原因，自己也只是站在協助的立場幫忙罷團罷免立委，對自己遭罷免感覺無奈。

身兼民進黨南投縣黨部主任委員的陳玉鈴則指出，沒人告訴她遭罷免的理由，她身為縣黨部主委，也為了台灣好，因此參與罷免2名國民黨南投立委的活動，她認為有人要報復才會遭提案罷免。

陳玉鈴指出，縣選委會4月14日二階收件，卻直到上週才將審查結果送交中選會複審，她認為審查過程有問題，且自認擔任議員時沒有收不該收的錢，自己遭提罷免完全不合理，面對二階罷免若成案，會採取正面對決的態度。