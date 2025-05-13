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先遭檢調搜索…高雄雙罷劫總部再鬧解散 內鬨疑是「這原因」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄罷免綠委許智傑、黃捷團體領銜人朱磊（左）、黃晃枝（右）強調總部沒解散，罷免行動照常進行。記者郭韋綺／攝影
高雄罷免綠委許智傑、黃捷團體領銜人朱磊（左）、黃晃枝（右）強調總部沒解散，罷免行動照常進行。記者郭韋綺／攝影

高雄雙罷劫總部負責人徐尚賢因案遭羈押，檢調傳喚罷團相關人釐清案情。徐爸徐國祥已收到3次傳票約談，但他質疑雙罷劫總幹事朱磊咬出他，決與朱磊切割，宣布解散總部。朱磊則回應，面對打壓不退縮也是尚賢的信念和訴求，籲請徐爸「保留對他最後的一絲尊重」。

徐爸徐國祥今天秀出3張傳票自爆遭檢調傳喚約談，直指朱磊「在地檢署咬我？讓我去出庭」、「看看徐爸本周要到地檢署的證人傳票，上面要查證的，不是阿賢，是你朱磊呀！」

徐國祥指，朱磊從今年雙罷劫行動到現在，一毛錢都沒出過，房租、便當都是他身為徐尚賢背後的金主爸爸，出錢出力，默默提供資金養民團，卻被鬥爭到要出庭，批朱是「乞丐趕廟公！」

內鬨爭議浮上檯面，雙罷劫團隊下午在臉書發聲明，罷免行動照常進行「絕無解散或放棄之事，連署期限還剩一個月，請支持者繼續幫我們多多推廣，踴躍連署」。

朱磊也就徐爸質疑回應「我與尚賢之間就罷免開支費用如何約定，如果徐爸以不知道來質問，說明徐爸要麼根本就沒有參與罷免，要麼就是明知故問，另有用意」。朱磊更直言「檢調找我的主要原因就是我出資搞罷免，徐爸如果覺得本人根本沒有出錢，可以直接去跟檢調說」。

此外，有關總部房租，朱磊表示，已與房東做了溝通說明，支付相關租賃費用，房客現為本人朱磊，經瞭解也得知總部辦公室與徐爸無關聯，請徐爸勿再對外稱「這是徐國祥房子」，也請徐爸不要帶無關人士隨意進入罷團工作場所。

朱磊強調，高雄雙罷劫已成為面對打壓不退縮、不屈服、不放棄的重要圖騰和信念，相信這也是尚賢的訴求，請徐爸保留對他的最後一絲尊重，而罷免正在衝刺階段，將不再對此花時間回應，現在需要的就是在基層繼續收件，不讓所有支持和關注的朋友失望。

雙罷劫總部說明，2支罷免團體在今年1月宣布合體成立，徐尚賢由2位領銜人授權作為負責人來做管理，但領銜人從未被告知徐國祥有權代表其行事，徐國祥也從未出示過任何相關授權文件。

徐國祥自稱罷團代理負責人，又自稱罷團幹事長，均未獲得2位領銜人授權、認可或接受，相關制服均乃私下製作，純屬個人行為，與雙罷劫罷團無關。

雙罷劫總部表示，從北部罷團領銜人媽媽到如今南部罷團負責人爸爸，劇本如此巧合，顯見幕後黑手正在窮盡一切手段企圖分化瓦解罷綠團體，無論前路如何艱難，都會堅持戰鬥到最後一刻，不退縮、不屈服、不放棄。

高雄雙罷劫總部負責人徐尚賢父親徐國祥今天秀出傳票自爆遭約談。記者郭韋綺／攝影
高雄雙罷劫總部負責人徐尚賢父親徐國祥今天秀出傳票自爆遭約談。記者郭韋綺／攝影

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