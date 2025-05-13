快訊

台積電大方配息！首季現金股利5元 創季配息以來新高

傳12日抵台昨卻等嘸人！黃仁勳今現身「這處」 與川普、沙國王儲會面

裸身泡湯全入鏡！台女闖日飯店女子浴場偷拍 竟為「竹雕國寶大師」愛女

罷免連署偽造文書案 謝龍介籲檢別再坐實「辦藍不辦綠」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
王定宇公布國民黨南市黨部副主委莊占魁等人涉及偽造文書的起訴書，謝龍介籲請南檢依法偵辦，別再坐實「綠能，你不能；辦藍，不辦綠」。聯合報資料照片
王定宇公布國民黨南市黨部副主委莊占魁等人涉及偽造文書的起訴書，謝龍介籲請南檢依法偵辦，別再坐實「綠能，你不能；辦藍，不辦綠」。聯合報資料照片

台南地檢署日前針對國民黨台南市黨部副主委莊占魁等人就連署罷免民進黨立委林俊憲、王定宇涉及偽造文書案已提起公訴，王定宇今公布起訴書內容。身兼國民黨南市黨部主委的立委謝龍介表示，公布的起訴書揭露全名、身分證字號等個資，又是一次驗證司法公信的機會，籲請別再坐實「辦藍，不辦綠」。

王定宇今天公布起訴書內容，謝龍介提出質疑，指錯假連署案，過去簽結，如今以偽造文書起訴，就請南檢舉證，為何過去不足生損害，如今會足生損害。

謝龍介也說，至今未見各地檢調以相同標準與強度偵辦罷免國民黨委員的錯假連署案。根據最新民調顯示，48%民眾認為辦藍不辦綠，司法不公，更有51.1%民眾認為賴總統濫用司法對付政敵，嚴重威脅台灣民主。

謝龍介說，王定宇公布起訴書中，不應對公眾揭露的被告全名，身分證字號等個資，又是一次驗證司法公信的機會，再次籲請南檢依法偵辦，別再坐實「綠能，你不能；辦藍，不辦綠」。

個資 國民黨 民進黨 王定宇 罷免 謝龍介 身分證

延伸閱讀

國情介紹不見「漢人」 謝龍介批：賴清德如此嚮往大和民族？

批檢調偵辦連署偽造案藏陰謀 謝龍介：終極手段解散國民黨

影／國民黨台南罷免案11人起訴 謝龍介：拚第二階段罷免連署

謝龍介全面進攻「罷免綠立委」 郭國文諷今天才做

相關新聞

藍營互鬥？黃敬平嗆翁曉玲、凌濤少說話 他：別中綠營計

桃園市議員黃敬平批評，國民黨立委翁曉玲、桃園市議員凌濤等人近期發言是為大罷免添柴火，他願意出錢送他們出國旅遊，讓他們少出來...

大罷免二階連署門檻沒過關 謝衣鳯：謝謝彰化縣民支持

彰化縣第三選區「缺衣不可」罷免國民黨立委謝衣鳯，罷團今下午到縣選舉委員會公開承認連署失利，沒跨過二階門檻。謝衣鳯稍晚表示...

罷免連署偽造文書案 謝龍介籲檢別再坐實「辦藍不辦綠」

台南地檢署日前針對國民黨台南市黨部副主委莊占魁等人就連署罷免民進黨立委林俊憲、王定宇涉及偽造文書案已提起公訴，王定宇今公...

藍營控為基隆罷團助講違法 矢板明夫：我有中華民國籍

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟今天指控罷免立委林沛祥的民團「基隆絕沛」違法邀請「日本籍」矢板明夫助講。矢板明夫出示中華民國...

矢板明夫到罷團宣講 藍營檢舉涉違法 他澄清：我是國民

印太戰略智庫執行長矢板明夫11日到基隆，並在推動罷免基隆市立委林沛祥的「基隆絕沛」總部宣講。國民黨基隆市黨部發行人洪申棟...

詹江村爆罷藍志工日薪2千 再諷罷團為募款不合人盡皆知

桃園市第1選區立委牛煦庭的罷免領銜人、牧師陳曉煒今被爆出募款爭議，國民黨桃園市議員詹江村昨在臉書爆料曹興誠辦公室發給罷免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。