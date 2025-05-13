罷免連署偽造文書案 謝龍介籲檢別再坐實「辦藍不辦綠」
台南地檢署日前針對國民黨台南市黨部副主委莊占魁等人就連署罷免民進黨立委林俊憲、王定宇涉及偽造文書案已提起公訴，王定宇今公布起訴書內容。身兼國民黨南市黨部主委的立委謝龍介表示，公布的起訴書揭露全名、身分證字號等個資，又是一次驗證司法公信的機會，籲請別再坐實「辦藍，不辦綠」。
王定宇今天公布起訴書內容，謝龍介提出質疑，指錯假連署案，過去簽結，如今以偽造文書起訴，就請南檢舉證，為何過去不足生損害，如今會足生損害。
謝龍介也說，至今未見各地檢調以相同標準與強度偵辦罷免國民黨委員的錯假連署案。根據最新民調顯示，48%民眾認為辦藍不辦綠，司法不公，更有51.1%民眾認為賴總統濫用司法對付政敵，嚴重威脅台灣民主。
謝龍介說，王定宇公布起訴書中，不應對公眾揭露的被告全名，身分證字號等個資，又是一次驗證司法公信的機會，再次籲請南檢依法偵辦，別再坐實「綠能，你不能；辦藍，不辦綠」。
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