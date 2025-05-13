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藍營互鬥？黃敬平嗆翁曉玲、凌濤少說話 他：別中綠營計
桃園市議員黃敬平批評，國民黨立委翁曉玲、桃園市議員凌濤等人近期發言是為大罷免添柴火，他願意出錢送他們出國旅遊，讓他們少出來講話。翁回應，他們都是在為黨說話，不用太擔心；凌則說，不要中綠營節目的計，面對大惡罷「大家都要在」。
翁曉玲、凌濤等人常對時事發表看法，黃敬平批評，他們兩人應該少出來講話，否則是在為大罷免添柴火，若有需要他願意資助旅費送他們出國，帶小孩出去散散心，看要去日本、美國等地都可以。
翁曉玲今於國民黨立法院黨團大會後被追問，她低調不願多談，僅說「那是他們的意見，我們應該都是幫國民黨說話的，請他不用那麼擔心，謝謝。」國民黨書記長王鴻薇則說，相信大家在這段期間裡面都會非常合作，不管在法案、推出政策等，團結還是最重要的事情。
凌濤則沒有對黨內同事特定言語有什麼評論，僅簡短回應，面對民進黨大惡罷，「大家都要在」，跟桃園市民站在一起，缺一不可，團結守護桃園，不要中綠營節目的計，也不要讓政治仇恨影響城市發展。
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