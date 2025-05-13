大罷免二階連署門檻沒過關 謝衣鳯：謝謝彰化縣民支持

彰化縣第三選區「缺衣不可」罷免國民黨立委謝衣鳯，罷團今下午到縣選舉委員會公開承認連署失利，沒跨過二階門檻。謝衣鳯稍晚表示，感謝這段日子彰化縣民眾的支持，她無以為報，只能盡最大的努力，繼續與大家在台灣這塊土地共同打拼。

罷免謝衣鳯的民團由明道大學前校長陳世雄領銜，從謝衣鳯的家鄉溪州鄉出發，擴大到第三選區10鄉鎮，經過一番動員，成為全台大罷藍委失敗的第四例。

罷免連署期間始終保持低調，不願對外回應的謝衣鳯，今稍晚表示，這段期間因罷免案造成民眾心理的不適，她深表不捨；她尊重罷團公民的權利，更感謝這段日子彰化民眾的支持，她無以為報，只能盡最大的努力，繼續與大家在台灣這塊土地共同打拼，謝謝大家。

罷團公開承認連署失敗後，第一時間有深綠學者跳出來，以不具名方式發文檢討敗因，包括罷團態度高傲、民進黨內部不團結、吳音寧2024競選立委得票數78473票，總連署數卻連得票數的三成都達不到，是否與「擅無人機打高空戰法，無法接地氣有效命中目標」有關，及罷免連署最後關頭槍口對內。

綠營內容也有意見，認為這場罷免連署讓一些內部問題浮出檯面，恐修補不易，接下來有2025地方選戰要打，黨內各山頭應記取這次經驗，重新團結尋求下次勝選。