矢板明夫赴基隆罷團宣講 藍營檢舉違法批賴政府雙標

日本籍的印太戰略智庫執行長矢板明夫，11日到推動罷免基隆市立委林沛祥的「基隆絕沛」總部宣講。國民黨基隆市黨部發行人洪申棟今天說，罷團邀請外國人助講，違反公職人員選罷法、入出國及移民法，質疑中選會、移民署一點動靜都沒有？並寄出檢舉函，要求立即啟動調查，別再選擇性執法、雙標到底。

對於國民黨陣營的質疑，連署罷免林沛祥領銜人陳青逸回應，「我們暫無回應」。

民進黨基隆市議員張之豪認為，林沛祥還沒對「社會邊緣人」說法道歉，現在自以為「反守為攻」，指責罷團找來矢板明夫，說是外國入參與罷免，但是從頭到尾沒有提供矢板明夫參與支持罷免的證據。關鍵要看矢板明夫的講話的內容，有沒有涉及反對或支持罷免案，才能成立有沒有參與本國政治。如果他只是做政治、社會評論，任何人都有這樣的言論自由，該該受保障，就算是外國人也一樣。

黃申棟今天出示分別寄給中選會和移民署的檢舉函，指基隆罷團11日舉辦宣講活動，矢板明夫不但擔任講者，罷團還大剌剌寫進文宣海報，當成推動罷免林沛祥的賣點，「這不是擦邊球，而是赤裸裸的違法」。

黃申棟表示，公職人員選舉罷免法第56條規定，外國人不得參與我國選舉、罷免宣傳活動，違者最高可罰100萬元。根據入出國及移民法，情節嚴重的話更可能導致取消居留並驅逐出境。

黃申棟說，國民黨4月26日在凱道舉辦抗議活動時，移民署的態度不是很清楚嗎？只有居留權的民眾去參與政治活動，要被取消居留權驅逐出境，結果不到一個月，卻對基隆罷團安排的違法站台行為裝聾作啞、毫無作為，如果沒有民進黨在後面撐腰，這些外國人敢這麼囂張嗎？

黃申棟批評移民署，一邊說居留外國人參加政治集會就要遣返，另一邊是罷團直接請外國人站台助講，「移民署你不覺得諷刺嗎？」這種雙重標準不僅荒唐，更讓人懷疑執政黨是否用政治力介入司法法制運作。