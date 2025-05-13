詹江村爆罷藍志工日薪2千 再諷罷團為募款不合人盡皆知

桃園市第1選區立委牛煦庭的罷免領銜人、牧師陳曉煒今被爆出募款爭議，國民黨桃園市議員詹江村昨在臉書爆料曹興誠辦公室發給罷免志工每人每天2000元，今再諷刺第1選區罷團為募款不合人盡皆知，只是地檢署不辦，若全收押禁見就知來龍去脈。

詹江村昨在臉書爆料，有民進黨內部人士來電告知，負責罷免的工作人員，每人每天2000元，可以造冊向曹興誠辦公室申請，還有桃園人士假冒民進黨桃園市議員名義，造冊向曹興誠辦公室申請酬勞，被曹興誠辦公室發現。

周刊今則報導，陳曉煒爆出一度欲宣布將帳戶信託、公布帳戶，呼籲各界捐款，結果遭會計師以違反政治獻金法、「不想成為下一個端木正」為由拒絕。罷團也傳分裂，2派爭奪運動主導權，「牧師派」曾意圖到龜山連署站強行搬走連署書，因現場一名女議員雙膝跪地求收手，陳一行人才作罷。

詹江村指出，牧師不想成為下一個「端木正」，外傳桃園年輕女議員與助理急護連署書被牧師嗆「妳又不是這區議員，妳沒資格管！」年輕女議員情急之下雙膝跪地，讓他諷刺「這到底是在演哪一齣啊？」

詹江村說，龜山罷團為了募款不合早有新聞，只是地檢署沒有偵辦而已，若把這些人收押禁見就知道來龍去脈。他也好奇不是龜山區，又積極於連署罷免牛煦廷的年輕女議員是誰？雙膝跪地這麼激情演出，真的是為了台灣好嗎？好奇這當中背後有多大的金錢利益，喊話女議員出來說明一下。

詹江村質疑，看準二階段連署過後才爆料，誰會是最大獲利者？誰的功勳最大？對罷團而言，已經進入論功行賞，封官授爵的階段，大家都為了搶那一碗不用錢的飯，有的想選立法委員，有的想選議員，有的想要領9萬，「你當真以為這些高喊罷免的人，真的是為了台灣好？省省吧！大家為了自己的利益罷了！」