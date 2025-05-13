快訊

籃球／啦啦隊女神李芷霖私密照外流！林庭謙被她指控拍攝回應了

保母姊妹遭判無期徒刑、18年 剴剴外婆律師：感謝求處最高刑度

新國會智庫最新民調曝！5民選總統「賴幾乎墊底」 只部分小贏他

差7588份！罷免謝衣鳯未達二階連署門檻 彰化罷團宣布不送件

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化第三選區罷免國民黨立委謝衣鳯的二階段連署今天截止連署，罷團共取得19131份連署書，距法定門檻的26719份，相差7588份，未達法定門檻，罷團今天在將連署書到彰化縣選委會前，宣布「不送件」。記者劉明岩／攝影
彰化第三選區罷免國民黨立委謝衣鳯的二階段連署今天截止連署，罷團共取得19131份連署書，距法定門檻的26719份，相差7588份，未達法定門檻，罷團今天在將連署書到彰化縣選委會前，宣布「不送件」。記者劉明岩／攝影

彰化第三選區罷免國民黨立委謝衣鳯的二階段連署今天截止連署，罷團共取得19131份連署書，距法定門檻的26719份，相差7588份，未達法定門檻，罷團今天在彰化縣選委會前宣布「不送件」，並將銷毀所有連署書，以免個資外洩被查水表。

今天下午3時，罷團人員將罷免謝衣鳯的一箱箱連署書搬到縣委會前，彰化市長林世賢及縣議員劉珊伶也都到場，其中一箱還標示著19131的數字，大家心情都十分沉重，有的還含著眼淚。

但他們不認為連署失敗，而是認為如此大的選區，謝家實力那麼強，還能獲得這麼多連署，證明「謝家不是不能打敗的」。他們會繼續努力，支持其他進入第三階段連署的罷免投票。

罷免謝衣鳯公民團體領銜人陳世雄說，在連署期間，很多人婉拒第二階段連署，表示要等第三階段再去投票贊成罷免，就在這個認知下，才造成連署失敗，令人遺憾 。

在罷免連署期間，部分人士批評縣內部分縣議員及立法委員未投入罷免謝衣鳯的連署，陳世雄說，確實有一些縣議員及立法委員很認真投入連署，但也有縣議員及立法委員卻未如此，這從連署書的數字可以檢視，除了未展現自身實力外，對黨也未忠誠，公道自在人心。

對於彰化縣第三選區罷免謝衣鳯失敗，地方政壇人士指出，罷團以「反共救台」等「國家大義」、支持謝衣鳯就是認同傅崐萁、不要被立委服務績效等「小恩小惠」影響的理由，試圖說服選民踴躍連署，但彰化縣除了人情味較淳厚，第三選區農業鄉鎮對傅崐萁其人其事較無感，很多民眾也認為「謝衣鳯個人沒做錯什麼事，為什麼罷免她？如果沒做好，下次不投她即可，不必急著現在罷免。」應是謝衣鳯罷免連署沒過關的原因。

彰化第三選區罷免國民黨立委謝衣鳯的二階段連署今天截止連署，罷團共取得19131份連署書，距法定門檻的26719份，相差7588份，未達法定門檻，罷團今天在將連署書到彰化縣選委會前，宣布「不送件」。記者劉明岩／攝影
彰化第三選區罷免國民黨立委謝衣鳯的二階段連署今天截止連署，罷團共取得19131份連署書，距法定門檻的26719份，相差7588份，未達法定門檻，罷團今天在將連署書到彰化縣選委會前，宣布「不送件」。記者劉明岩／攝影

傅崐萁 國民黨 罷免 謝衣鳯 連署書

延伸閱讀

為何連藍營都想罷傅崐萁？二階罷免達門檻1.7倍 還能回鍋當縣長嗎？

賴清德專訪拋「非紅供應鏈」 傅崐萁：先停ECFA？

彰化縣立法委員第三選區大罷免明截止連署 還差四位數

傅崐萁競選小物案 管家李慶隆遭通緝逃一周今投案

相關新聞

遭施壓？高雄雙罷劫總部解散 朱磊不接受：罷劫不會停

大罷免潮延燒，不過高雄雙罷劫總部傳內鬨，徐尚賢父親徐國祥今以幹事長身分聲明解除雙罷劫總幹事朱磊職務、解散總部，回復為高雄...

彰化罷免謝衣鳯未達二階連署門檻 相差7588分宣布「不送件」

彰化第三選區罷免國民黨立委謝衣鳯的二階段連署今天截止連署，罷團共取得19131分連署書，距法定門檻的26719分，相差7...

黨中央下令抄名冊？國民黨批超譯故事 執政黨只為搜索在野黨

台南地檢署日前起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人，起訴書中提及是國民黨中央組發會組織部主任徐孟正聯繫要求罷免、莊占...

桃園罷團爆內訌「金流不清」 牛煦庭嗆詐騙集團

外傳罷免國民黨立委牛煦庭領銜人、牧師陳曉煒爭議頻傳，導致罷團分裂。國民黨立委牛煦庭說，罷免團體屢聲稱這是公民運動，但愈來...

罷團爆募款爭議 牛煦庭批亂法謀私：司法應偵查

鏡週刊報導，罷免國民黨立委牛煦庭的領銜人、牧師陳曉煒私下頻傳募款爭議，罷團更分裂2派互爭主導權。牛煦庭今諷刺，罷團屢屢聲...

整理包／全台「大罷免」30人達二階法定門檻！送件截止日曝 掌握各黨名單、流程進度

全台「大罷免」如火如荼進行中，59案已進入第二階段連署，罷團將於截止日前送件。罷免民選公職人員容易嗎？流程與門檻為何？身陷罷免的人有哪些？《聯合新聞網》整理以下資料，帶你一起追蹤最新進展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。