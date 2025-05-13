差7588份！罷免謝衣鳯未達二階連署門檻 彰化罷團宣布不送件

彰化第三選區罷免國民黨立委謝衣鳯的二階段連署今天截止連署，罷團共取得19131份連署書，距法定門檻的26719份，相差7588份，未達法定門檻，罷團今天在彰化縣選委會前宣布「不送件」，並將銷毀所有連署書，以免個資外洩被查水表。

今天下午3時，罷團人員將罷免謝衣鳯的一箱箱連署書搬到縣委會前，彰化市長林世賢及縣議員劉珊伶也都到場，其中一箱還標示著19131的數字，大家心情都十分沉重，有的還含著眼淚。

但他們不認為連署失敗，而是認為如此大的選區，謝家實力那麼強，還能獲得這麼多連署，證明「謝家不是不能打敗的」。他們會繼續努力，支持其他進入第三階段連署的罷免投票。

罷免謝衣鳯公民團體領銜人陳世雄說，在連署期間，很多人婉拒第二階段連署，表示要等第三階段再去投票贊成罷免，就在這個認知下，才造成連署失敗，令人遺憾 。

在罷免連署期間，部分人士批評縣內部分縣議員及立法委員未投入罷免謝衣鳯的連署，陳世雄說，確實有一些縣議員及立法委員很認真投入連署，但也有縣議員及立法委員卻未如此，這從連署書的數字可以檢視，除了未展現自身實力外，對黨也未忠誠，公道自在人心。