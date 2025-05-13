差7588份！罷免謝衣鳯未達二階連署門檻 彰化罷團宣布不送件
彰化第三選區罷免國民黨立委謝衣鳯的二階段連署今天截止連署，罷團共取得19131份連署書，距法定門檻的26719份，相差7588份，未達法定門檻，罷團今天在彰化縣選委會前宣布「不送件」，並將銷毀所有連署書，以免個資外洩被查水表。
今天下午3時，罷團人員將罷免謝衣鳯的一箱箱連署書搬到縣委會前，彰化市長林世賢及縣議員劉珊伶也都到場，其中一箱還標示著19131的數字，大家心情都十分沉重，有的還含著眼淚。
但他們不認為連署失敗，而是認為如此大的選區，謝家實力那麼強，還能獲得這麼多連署，證明「謝家不是不能打敗的」。他們會繼續努力，支持其他進入第三階段連署的罷免投票。
罷免謝衣鳯公民團體領銜人陳世雄說，在連署期間，很多人婉拒第二階段連署，表示要等第三階段再去投票贊成罷免，就在這個認知下，才造成連署失敗，令人遺憾 。
在罷免連署期間，部分人士批評縣內部分縣議員及立法委員未投入罷免謝衣鳯的連署，陳世雄說，確實有一些縣議員及立法委員很認真投入連署，但也有縣議員及立法委員卻未如此，這從連署書的數字可以檢視，除了未展現自身實力外，對黨也未忠誠，公道自在人心。
對於彰化縣第三選區罷免謝衣鳯失敗，地方政壇人士指出，罷團以「反共救台」等「國家大義」、支持謝衣鳯就是認同傅崐萁、不要被立委服務績效等「小恩小惠」影響的理由，試圖說服選民踴躍連署，但彰化縣除了人情味較淳厚，第三選區農業鄉鎮對傅崐萁其人其事較無感，很多民眾也認為「謝衣鳯個人沒做錯什麼事，為什麼罷免她？如果沒做好，下次不投她即可，不必急著現在罷免。」應是謝衣鳯罷免連署沒過關的原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言